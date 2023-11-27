«Сладкий городок»: в Бугульме представили концепцию новогоднего оформления города

В связи с тем, что 2024-й по решению Раиса РТ Рустама Минниханова объявлен в Татарстане Годом научно-технологического развития, в основу разработки новогоднего оформления Бугульмы легли нейросети. Концепцию оформления на деловом понедельнике представил главный архитектор города Илназ Мукминов.

По словам спикера, чтобы охватить более широкую аудиторию, пришлось отойти от классической концепции разработки идеи и прибегнуть к современным технологиям. Совместно с детьми из архитектурной школы были проработаны наиболее популярные образы детства и новогодней радости. Далее все сформированные запросы были обработаны нейросетью. Так появилась концепция «Сладкий городок».

«Тема является актуальной для всех поколений. Новый год — праздник не только для детей, но и для взрослых. Этот праздник дает возможность каждому окунуться в воспоминания и сказочный новогодний мир», — подчеркнул главный архитектор.

Дети из архитектурной школы проявляют активность и оказывают помощь на всех этапах подготовки. Ими были созданы макеты новогодних конструкций в виде сладостей и проработаны элементы для оформления новогодней площади. Так творческий процесс детей перерастает в чертежи и задания для городских предприятий, которые принимают эстафету по созданию новогоднего городка.

По задумке авторов, для укрепления связи между поколениями все элементы в виде угощений будут из разных периодов времени.

Найдется буквально всё: конфеты, мороженое, карамель, пряничный замок и даже баночка сгущенки. Все они будут узнаваемы, чтобы каждый смог ощутить добрые ностальгические чувства. Дополнением станут яркие элементы и фотозоны.

Снежные фигуры также станут яркими акцентами новогоднего городка. Уже началось обсуждение со скульпторами конкретных образов, которые по традиции станут сюрпризом для жителей и гостей города.

«В Год научно-технологического развития мы решили соединить детские фантазии и современные технологии. Проект получился очень интересный. Надеюсь, бугульминцы и гости города по достоинству оценят результаты нашей работы», — подытожил мэр Бугульмы Линар Закиров.