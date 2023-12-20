Сладкий городок, чак-чак шоу и сказки: что ждет на открытии главной елки в Бугульме

На центральной площади Бугульмы готовят к открытию главную новогоднюю елку. Праздник начнется 28 декабря в 18 часов. На открытии будут выступать творческие коллективы города, аниматоры и Дед Мороз со Снегурочкой, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района РТ.

В этом году концепция оформления основной новогодней площади — «Сладкий городок». Все элементы новогоднего оформления будут в виде угощений из разных периодов времени.

Найдется буквально все: конфеты, мороженое, карамель, пряничный замок и даже баночка сгущенки. Городок также дополнят яркие элементы, фотозоны и снежные скульптуры. В соответствие будет приведена и программа праздника.

«На открытии бугульминцев и гостей города ждет интерактивная программа от Вилли Вонки и сказочных друзей „Тайны шоколадной фабрики“. Все желающие смогут посетить музыкально-игровые локации — „Чак-чак шоу“ и „Сюрприз от Деда Мороза“. Альметьевский уличный театр „Легкие крылья“ выступит со спектаклем „Абикины сказки“», — прокомментировала заместитель руководителя Исполнительного комитета по социальным вопросам Ольга Плеханова.

В программе также запланирована концертная программа, традиционные новогодние хороводы в масках и праздничная ярмарка, где можно будет приобрести сувениры к наступающему новому году, сладости и изделия ручной работы.