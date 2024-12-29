Сладкие подарки и мандарины привезли в Лисичанск и Рубежное из Татарстана

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Накануне новогодних праздников из Республики Татарстан в Лисичанск и Рубежное были доставлены наборы новогодних подарков.

Подарки были направлены в ЛНР по инициативе Раиса Татарстана, организовало сбор и отправку гуманитарной помощи «Республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!»

Подарки для детей включают не только традиционные новогодние сладости, но и мандарины — неизменный символ праздника.

«Новогодняя радость, часто скрывается в мелочах. Для нас всех – сладкие подарки и мандарины это неотъемлемый атрибут праздника и символ тепла и заботы всех неравнодушных жителей республики Татарстан», – отметил Фаниль Аглиуллин