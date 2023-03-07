Слабоват Юлаев: почему вылет «Салавата» подсобит «Ак Барсу» в битве за Кубок Гагарина

В случае сегодняшнего поражения «Салават Юлаев» окажется на краю пропасти

Фото: hcsalavat.ru

Какой призрак над «Ак Барсом» развеет провал «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» горит в серии против «Адмирала», проиграв 5 марта во Владивостоке. В случае сегодняшнего поражения команда Виктора Козлова окажется на краю пропасти, за которой вылет из плей-офф в первом раунде.

Казалось бы, при чем тут «Ак Барс», кроме здорового или нездорового злорадства казанских болельщиков в адрес злейшего башкирского «друга»? На самом же деле, вылет «Салавата Юлаева» создаст чуть ли не идеальную дорожку для дальнейшего движения команды Зинэтулы Билялетдинова по раундам плей-офф Восточной конференции.

Перед началом игр на вылет на «Адмирал» практически никто не ставил, а перед «Ак Барсом» маячил призрак магнитогорского «Металлурга» уже во втором раунде. Почему уральские «лисы» не лучший вариант для казанских «барсов», мы скажем чуть ниже. Но в случае победы «Адмирала» над «СЮ» казанцы гарантированно встретятся именно с дальневосточной командой.

Понятно, что перелеты во Владивосток туда и обратно не лучшее, что может случиться с командой во втором раунде плей-офф. Но и смертельного тут мало. В конце «регулярки» «Ак Барс» уже съездил на Дальний Восток, где одержал четыре победы подряд над «Амуром» и тем же «Адмиралом».

«Противные моряки» именно для «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова – наиболее удобный соперник из всех возможных на Востоке плей-офф Фото: hcadmiral.ru

«Адмиралу» Тамбиева нечего противопоставить «Ак Барсу» Билла

Более того, «противные» (так окрестил свою команду сам главный тренер «Адмирала») «моряки» именно для «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова наиболее удобный соперник из всех возможных на Востоке плей-офф.

По сути, Леониду Тамбиеву просто нечего будет противопоставить «Ак Барсу». В «противном», или вязком, хоккее Зинэтула Билялетдинов даст фору любому тренеру в КХЛ. Причем тренер казанцев умеет ставить и атакующую, сбалансированную игру. Наставник «Адмирала» ничем не сможет удивить самого титулованного специалиста КХЛ. Атакующего хоккея от «Адмирала» Тамбиева в этом сезоне никто не видел.

А значит, в этой серии всё решит индивидуальное мастерство игроков. А тут преимущество «Ак Барса» неоспоримо. На финише «регулярке» «Адмирал» дважды проиграл на своем льду казанцам. Причем второй матч абсолютно без шансов (0:3).

С магнитогорским «Металлургом» «Ак Барсу» в плей-офф лучше не пересекаться Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как «Ак Барсу» не попасть на «Магнитку»

Таким образом, при вылете «Салавата Юлаева» перед «Ак Барсом» открывается относительно простая дорога в полуфинал плей-офф Восточной конференции. В противном же случае очень высока вероятность попадания «Ак Барса» на магнитогорский «Металлург».

«Ак Барс» попадет на «Магнитку», если «Салават Юлаев» вытащит серию с «Адмиралом», магнитогорцы обыграют «Авто», а «Авангард» пройдет «Сибирь». До возникновения проблем у Уфы подобный расклад выглядел наиболее вероятным.

Кубковый боец «Металлург» надежно держит инициативу в своих руках в серии с Екатеринбургом. А «Авангард» обладает куда более сбалансированным составом, нежели «Сибирь». К слову, если новосибирцы все же пройдут «Авангард», то именно они станут соперником «Ак Барса» во втором раунде. Но согласитесь, что «Адмирал» в любом случае куда более простой соперник, нежели «Сибирь».

В составе уральцев есть, пожалуй, сильнейший на сегодняшний день вратарь лиги – Василий Кошечкин Фото: © «Татар-информ»

Чем так страшен магнитогорский монстр?

Но вернемся к магнитогорскому «Металлургу», с которым «Ак Барсу» в плей-офф лучше не пересекаться. Одна из проблем – на поверхности. Это вратарская линия. В составе уральцев есть, пожалуй, сильнейший на сегодняшний день вратарь лиги – Василий Кошечкин. Да, он не молодеет – ему уже 39 лет. Но для вратаря это не критичный возраст, а если он покажет свой лучший уровень, то у «Ак Барса» могут возникнуть большие проблемы. Объективно Кошечкин – вратарь принципиально более высокого уровня, чем Тимур Билялов у Казани.

Кроме того, если «Адмирал» играет в схожий с «Ак Барсом» хоккей, то «Металлург» – прямой антипод, делающий ставку на атакующий стиль игры. То есть тут класс игроков будет не так важен. На первый план выйдет вопрос, чей кунг-фу сильнее – атакующий от Ильи Воробьева или оборонительный Билла. Наконец, уровень состава у «Магнитки» банально на порядок сильнее, чем у «Адмирала».

Не случайно именно против «Металлурга» у «Ак Барса» в этом сезоне не слишком клеится даже в «регулярке». Четыре поражения в основное время в шести матчах при двух натужных победах в овертайме.

12 октября «Металлург» – «Ак Барс» 4:1 19 октября «Ак Барс» – «Металлург» 3:2 (ОТ) 24 октября «Металлург» – «Ак Барс» 2:1 28 декабря «Ак Барс» – «Металлург» 2:4 27 января «Металлург» – «Ак Барс» 2:3 (ОТ) 24 февраля. «Ак Барс» – «Металлург» 3:6

Со всеми остальными конкурентами в борьбе за финал Кубка Гагарина у команды Билялетдинова статистика куда приятнее. Более того, на наш взгляд, «Магнитка» главная и единственная проблема для «Ак Барса» на Востоке в этом плей-офф.

Кто-то скажет про «Авангард», который за последние годы трижды выбил Казань из плей-офф (дважды из первого раунда). Но тут истории скорее не о грозных «ястребах», а о канадском специалисте Бобе Хартли. Объективно, это сильнейший спец в истории КХЛ. Напомним, что на его счету имеется не только Кубок Гагарина, но и вожделенный во всем хоккейном мире Кубок Стэнли. Без Боба Хартли «Ак Барс» исторически частенько бил «Авангард» в плей-офф на самых разных стадиях. А вот с «Магниткой» проблемы возникали независимо от фигуры главного тренера.

«Салават Юлаев» выдал практически идеальную во всех отношениях «регулярку», завершив ее на втором месте Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Есть ли шанс у «Салавата Юлаева» спасти серию с «Адмиралом»?

Самый простой путь избежать раннего свидания с «Магниткой» заключается в победе «Адмирала» над «Салаватом Юлаевым». Но на другой стороне весов оглушительное фиаско Уфы. Но она еще в деле и сегодня просто обязана выигрывать во Владивостоке и сравнивать счет в серии. В противном случае это будет провал, аналога которому так просто и не вспомнишь в истории «Салавата». Да, «Ак Барс» тоже, бывало, вылетал в первых раундах. Но это было в сериях против «Авангарда», а не скромного «Адмирала».

Нет сомнений, что в случае вылета «Салавата Юлаева» в первом раунде в столице Башкирии «полетят головы» не только тренеров, ответственных за провал, но и функционеров, которые собрали самый скромный состав за всю историю уфимского клуба в КХЛ.

И это при том, что «Салават Юлаев» выдал практически идеальную во всех отношениях «регулярку», завершив ее на втором месте. Многие эксперты и функционеры из самой Уфы ставили «СЮ» как пример успеха и серьезных результатов молодой команды без высокооплачиваемых звезд.

Уфимский «молодняк» затрясло уже в противостоянии с «Адмиралом». Найдет ли какие-то нетривиальные ходы Виктор Козлов? Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В плей-офф предсезонная авантюра «СЮ» пока не работает

Но не тут-то было. Уже не первый раз результаты на льду показывают, что плей-офф – это совершенно другой вид спорта, нежели хоккей из «гладкого чемпионата».



«Салават» на одном дыхании провел «регулярку» и здорово накатил на финишной прямой. Но начался плей-офф, и организм дал сбой. Уфимский «молодняк» затрясло уже в противостоянии с «Адмиралом». Найдет ли какие-то нетривиальные ходы Виктор Козлов? Мы узнаем уже сегодня. Но верится в это с трудом.

48-летнего специалиста как главного тренера тяжело назвать опытным. До «Салавата Юлаева» он работал лишь ассистентом в той же Уфе и в магнитогорском «Металлурге». На Урале он успел немного побыть исполняющим обязанности главного тренера, но вряд ли это можно считать за полноценный опыт.



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Фото на анонсе: ak-bars.ru