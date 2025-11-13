Слабее Биро или проблема в другом: почему Пустозеров так мало играет за «Ак Барс»?

25-летний нападающий Алексей Пустозеров в этом сезоне принял участие всего в 12 матчах за «Ак Барс», в которых набрал лишь 3 (1+2) очка. Почему форвард рассматривается Анваром Гатиятулиным лишь как игрок ротации и каково будущее хоккеиста в команде – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Летом 2025 года «Ак Барс» продлил Пустозерова на 20 млн. А сейчас форвард находится в глубокой ротации

За последние 1,5 месяца нападающий Алексей Пустозеров принял участие всего в пяти матчах за «Ак Барс». Форвард отсутствовал в основном составе практически весь октябрь и вернулся в третье звено лишь к началу ноября, сыграв против «Лады», минского «Динамо» и «Локомотива». Но и в этих матчах, не сказать, что выступление Пустозерова прошло успешно. Скромные 0+0 в каждой игре за 12 минут среднего игрового времени на льду.

В прошлом сезоне «Ак Барс» приобретал Пустозерова во многом благодаря протекции Анвара Гатиятулина. Главный тренер казанцев хорошо знаком с хоккеистом еще по юношам. Под чутким крылом наставника «Ак Барса» Алексей Пустозеров фактически начинал свой профессиональный путь в спорте. В конце декабря 2024 года казанский клуб заплатил 15 млн рублей компенсации «Салавату Юлаеву» за нападающего. На форварда тренерский штаб «Ак Барса» не возлагал каких-то колоссальных надежд, но в глубине душе Анвар Гатиятулин верил, что сможет вернуть Пустозерова на тот уровень, который Алексей демонстрировал в Уфе в сезоне 2022/23.

Переехав в Казань, нападающий нормально отыграл вторую половину регулярного чемпионата в 2025 году, а вот в плей-офф Пустозеров толком проявить себя не сумел, неприятно заболев по ходу серии второго раунда с московским «Динамо». Тем не менее, в конце июня «Ак Барс» в своих социальных сетях объявил, что форвард заключил новый однолетний контракт с командой.

Чем можно объяснить малое игровое время Пустозерова?

Почему Пустозеров превратился в игрока ротации в первой половине осени? Ответ на этот вопрос с одной стороны довольно понятен – высокая конкуренция в составе. С приходом в команду Биро, Хмелевского и Фисенко стабильного игрового времени на льду лишились Радэль Замалтдинов, Семен Терехов и Артур Бровкин. А, к примеру, центральный нападающий Денис Комков вообще перестал вызываться в «Ак Барс» из «Нефтяника». Собственно, пострадал от конкуренции и Алексей Пустозеров, который, видимо, не справляется с той ролью в нижних звеньях, которую доверяет ему Анвар Гатиятулин.

Другой вопрос, а так ли плох Пустозеров на фоне того же Брэндона Биро, пропустившего в этом сезоне всего четыре матча из двадцати пяти, сыгранных «Ак Барсом» в регулярке. Выдающейся статистикой канадец похвастаться не может – 6 (1+5) очков за 21 одну встречу, то есть немногим больше, чем у Пустозерова за 12 игр.

Но Биро Анвар Гатиятулин вынужден ставить в состав «Ак Барса» по двум тяжеловесным причинам. Первая – контракт канадца, составляющий 35 млн рублей в год. Держать в запасе хоккеиста, получающего такие суммы, непозволительная роскошь для любого клуба КХЛ, особенно в эпоху строгого потолка зарплат. А вторая причина – бремя легионера, опять же на количество которых в команде лига установила ограничение. Из этого следует, что если «Ак Барс» усадит на лавку Биро надолго – значит, признает несостоятельность и бессмысленность трансфера. А отсутствие игрового тонуса у Биро серьезно осложнит жизнь клубу, если вдруг руководство решит пойти на обмен канадца перед дедлайном.

Безнадежно ли положение Пустозерова в нынешнем составе «Ак Барса»?

Текущее положение Пустозерова в «Ак Барсе» непростое, но явно не критичное. Из-за одностороннего контракта клуб не может отправить нападающего в ВХЛ. Но и расторгать форварда казанский клуб точно не будет. Во-первых, никто не застрахован из основных игроков от травм, а в такой ситуации опция с Пустозеровым хоть и немного, но спасет ситуацию. А, во-вторых, вполне вероятно, что «Ак Барс» зимой все-таки будет искать варианты обмена для Биро, очищая зарплатную ведомость.

В прошлом году у Алексея Пустозерова были тяжелые отношения с «Салаватом Юлаевым». Нападающий хотел покинуть клуб, но уфимцы никуда не отпускали хоккеиста, так как боялись продешевить. Да, у форварда есть сейчас трудности с игровым временем в «Ак Барсе», но и уходить в какой-то иной клуб в этом сезоне Пустозерову смысла нет.

Топ-клуб в его услугах будет вряд ли заинтересован, а примкнуть к аутсайдерам «Востока» или «Запада» не захочет, наверное, сам хоккеист. Если идти за игровым временем на понижение, то по крайней мере следующим летом, когда «Ак Барс» четко обозначит позицию, что такой игрок как Алексей Пустозеров ему больше не нужен.