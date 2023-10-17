Слабая ставка Валиуллина: почему «Ак Барс» пропустил Порядина и выбрал Жафярова?

Павел Порядин в межсезонье перебрался в «Спартак» из нижнекамского «Нефтехимика», хотя еще в 2021-м мог оказаться в «Ак Барсе»

Фото: ХК «Нефтехимик», hcnh.ru

«Ак Барс» пытался забрать Порядина в 2021-м, но утратил интерес после трансферного поражения

«Спартак» стал не только главным открытием Западной конференции нынешнего сезона, но и самой яркой командой в нападении. У «красно-белых» 75 заброшенных шайб в 20 играх – это лучший показатель в КХЛ. И будет справедливо отметить, что основная заслуга здесь одной только первой тройки нападения «Спартака: Николая Голдобина, Ивана Морозова и Павла Порядина.

Все три хоккеиста «красно-белых» сегодня прочно заняли топ-3 списка бомбардиров КХЛ, набрав на троих 76 очков (31 шайба и 46 результативных передач). А сам факт того, что эта тройка на 10 шайб опередила самую дорогостоящую тройку нападения на Востоке: Радулов, Шипачев, Яшкин, – говорит сам за себя. Сейчас это самое яркое сочетание в лиге.

Однако мы остановимся на фигуре Павла Порядина, который в межсезонье перебрался в стан «красно-белых» из нижнекамского «Нефтехимика». Не секрет, что Павел еще в мае 2021 года мог оказаться в «Ак Барсе».

Гендиректор клуба Игорь Ларионов рассказывал, что «Нефтехимик» намеренно сделал квалификационное предложение нападающему ниже его запросов, ожидая, что «Ак Барс» будет делать предложение выше Фото: ХК «Нефтехимик» hcnh.ru

Тогда у Павла заканчивался контракт, и «Нефтехимик» сделал тактически интересный ход. Включался пункт оффершита, когда другие клубы уже могут забрать игрока на более выгодный контракт и если его прежняя команда предложение не повторяет, то хоккеист уходит. Как потом признавался автору этого материала гендиректор Игорь Ларионов, «Нефтехимик» намеренно сделал квалификационное предложение нападающему ниже его лидерских запросов, а именно 18 млн рублей за первый год контракта и 22 млн – за второй, ожидая, что «Ак Барс» будет делать предложение выше — в районе 25-30 млн рублей. Если бы нижнекамский клуб сразу предложил такие цифры, существовала вероятность, что казанцы повысят свое предложение до 35-40 миллионов. В таком случае «Нефтехимик» уже не смог бы повторить предложение казанского топ-клуба.

В итоге «Нефтехимик» повторил предложение «Ак Барса» и оставил у себя хоккеиста еще на два сезона, и, надо сказать, выиграл от этого – два последующих года «волки» выходили в плей-офф благодаря в том числе лидерским качествам Павла Порядина.

Но несмотря на то, как развивается карьера забивного нападающего, к менеджменту «Ак Барса» и Марату Валиуллину персонально возникают вопросы. Почему хоккеиста не заполучили в Казань? Тем более что в 2023-м Павел как потенциальное приобретение выглядел даже выгоднее, чем в 2021-м. В прошлом сезоне он выдал лучшую регулярку в карьере – 37 очков (22+15) в 67 играх чемпионата. Еще 4 (2+2) он набрал в серии первого раунда плей-офф с «Ак Барсом».

В нынешнем сезоне в 19 играх он набрал уже 23 (9+14) очка и прочно занимает вторую строчку в списке бомбардиров КХЛ.

К менеджменту «Ак Барса» и Марату Валиуллину персонально возникает вопрос: почему Порядина не заполучили в Казань? Фото: ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Не получив Порядина, Валиуллин переключился на Жафярова

Павел Порядин оказался в «Спартаке» еще в мае, практически сразу после окончания сезона, причем подписался на трехлетний контракт. Как сам позже отмечал игрок, он намеренно ехал именно под Алексея Жамнова из-за симпатий к нему как к тренеру.

Решение сменить обстановку форвард объяснял в том числе тем, что в Нижнекамске у него сложилась зона комфорта и хочется сделать шаг вперед в развитии.

В беседе с «ТИ-Спорт» директор «Нефтехимика» рассказывал, что Павел сам попросил отпустить его, поскольку тот хочет «выиграть Кубок Гагарина». Насколько это возможно в московском «Спартаке» – вопрос другой. Известно, что вел переговоры форвард и с парой клубов из Швейцарской национальной лиги и мог оказаться там в случае, если бы «Нефтехимик» не попал в плей-офф.

Почему на этой стадии в дело не вклинился Марат Валиуллин? Самое логичное, что приходит на ум, – обида. Мол, раз схитрили в 2021-м, значит, не будем иметь дело с «Нефтехимиком» впредь. Тем более на рынке появились и другие сверкающие лоты, как, например, Дамир Жафяров. И разумеется, выбирая между этническим татарином и хоккеистом, которого однажды заполучить не удалось, выбор был сделан в пользу первого.

Против 23 очков Порядина в «Спартаке» форвард Дамир Жафяров может противопоставить лишь 1 шайбу в 10 играх. Хотя игровое время у нападающих, конечно, несопоставимо Фото: ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Вопрос психологии. Каждый по-разному реагирует на первичную неудачу – кто-то разозлится еще сильнее и не успокоится, пока не получит своего. А кто-то переключается на другую цель. Судя по всему, Валиуллин из лагеря вторых.

А подошел бы ли Павел «Ак Барсу» Билялетдинова?

Так или иначе, против тех самых 23 очков Павла Порядина в «Спартаке» форвард «Ак Барса» Дамир Жафяров может противопоставить лишь 1 шайбу в 10 играх. Хотя игровое время у нападающих, конечно, несопоставимо.

Это вовсе не значит, что Жафяров – плохой хоккеист или хуже Порядина. Наоборот, эта ситуация наглядно демонстрирует, что для каждого хоккеиста необходимо найти свою команду и своего тренера, у которого ему будет комфортно раскрыться и показывать свой максимум.

Порядин знал, какие требования у Алексея Жамнова, поработал с ним сначала на уровне сборной, а потом отправился к нему уже на клубном уровне. Тренер и игрок знали друг о друге все, и потому получилось удачно. В казанской истории у Билялетдинова и Жафярова, судя по всему, этой синергии не случилось, потому что трансфер был совершен еще до официального согласия Билла продолжить работу в «Ак Барсе».

У Билялетдинова и Жафярова синергии не случилось, потому что трансфер был совершен еще до официального согласия Билла продолжить работу в «Ак Барсе» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Но тут возникает другой резонный вопрос: а подошел бы Порядин Билялетдинову? Ведь он тоже тонкий «игровик». По своей манере игры и катанию Порядин похож даже на Джастина Азеведо. Так что есть большая возможность, что такой хоккеист мог бы вписаться в игровые схемы Зинэтулы Хайдяровича. При нем есть всё: неординарная обводка, скорость мышления и техника. Плюс хоккеист довольно дерзок на льду. Вспомните, как смело он буквально носом влезал в разговор Радулова с партнерами и подслушивал во время серии с «Ак Барсом» в плей-офф.

В разговоре с автором текста Павел признавался, что когда ездил в тренировочный лагерь «Нью-Йорк Рейнджерс», там его в шутку сравнивали с Матсом Зукарелло, поскольку хоккеист тоже не обладает высоким ростом, но зато очень юркий, подвижный, с хорошим катанием и неплохими руками.

Другой вопрос, что Порядин – это не хоккеист системы, а творец. В «Нефтехимике» он показывал свою лучшую игру, когда Вячеслав Буцаев его совсем не трогал, а давал ему полную свободу действий. Потом к такому же решению пришел и Олег Леонтьев. Билялетдинову же нужны игроки системы, как бравые солдаты, готовые играть по заданию.

Свободный полет себе может позволить в этой команде разве что Александр Радулов, и порой его заносчивость на льду дорого обходится «Ак Барсу». Но Порядину таких привилегий, как «Тасманскому дьяволу», вряд ли кто-то дал бы в казанской команде.