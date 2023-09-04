Слабая «физика», кризис Рахимова и отсутствие трансферов: итоги лета для «Рубина» в РПЛ

В «Рубине» продолжают доверять главному тренеру Рахимову, несмотря на место в турнирной таблице и результаты

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В «Рубине» верят в Рахимова, несмотря на результаты

Субботнее поражение в Нижнем Новгороде (1:2) подвело черту под выступлением «Рубина» в летней части футбольного сезона в России. Уступив прямому конкуренту, казанцы опустились на 13-е место и расположились в зоне стыковых матчей. С таким не самым приятным настроением команда ушла на двухнедельный перерыв на игры сборных.

Шесть футболистов «Рубина» уедут в расположения своих национальных команд – Игор Вуячич (Черногория), Мирлинд Даку (Албания), Виталий Лисакович (Беларусь), Угочукву Иву (Армения), Рустам Ашурматов (Узбекистан) и Умарали Рахмоналиев (Узбекистан, U23). Оставшиеся игроки получат несколько выходных дней, а затем вернутся на базу в Казань и начнут подготовку к осеннему циклу и домашнему матчу с «Зенитом» 17 сентября.

Останется в столице Татарстана и главный тренер Рашид Рахимов. В клубе продолжают доверять специалисту, несмотря на место в турнирной таблице и результаты команды. А результаты у «Рубина» в этом сезоне с учетом Кубка России следующие: 10 матчей – 5 поражений, 3 ничьи и 2 победы. Разница забитых и пропущенных – минус 7 (11-18).

Положение дел удручает. Команда все дальше от середины таблицы. Те же «Пари НН» и «Ахмат» опережают «Рубин» уже на 4 очка. И если так все будет продолжаться, казанцы проведут в борьбе за выживание не только все лето, но и весь сезон.

Дело не только в неправильном распределении сил, но и в слабой физической подготовке футболистов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Команда слаба физически и очень возрастная

Охарактеризовать игру «Рубина» на старте сезона довольно трудно. Команда играет нестабильно, и один из немногих моментов, проявляющихся из матча в матч – активное начало. Будь напротив «Динамо» или «Оренбург», почти каждую игру казанские футболисты начинают с контроля мяча и активного прессинга. Это и есть та самая ставка Рахимова на быстрый гол. Работает ли она? Да. В первые 10 минут матчей «Рубин» забил 3 гола – больше четверти мячей команды в сезоне. Пропустил при этом – 0.

Правда, не всегда такое агрессивное начало сказывается на итоговом результате положительно. В концовке тайма «Рубин» проседает, а после 60-й минуты футболисты и вовсе еле ворочат ноги. 11 из 18 пропущенных мячей (61%) пришлись на отрезок с 59-й до 90-й минуты матча. Сами же казанцы в этот получасовой промежуток забили, внимание, всего 1.

Вероятно, дело не только в неправильном распределении сил, но и в слабой физической подготовке футболистов. Помнится, в апреле после своего первого матча в «Рубине» Рашид Рахимов заявил, что был удивлен плохой «физике» подопечных, которые с трудом выполняли его требования на тренировках. Если это действительно было так, то удивительно, что проблема до сих пор не решена.

С другой стороны, у «Рубина» один из самых возрастных составов в чемпионате – почти 27 лет. Старше только «Урал» и «Факел». Капитану Олегу Иванову – 37, вице-капитану Александру Мартыновичу – 36, лидеру полузащиты Александру Зотову – 33, а вратарю Юрию Дюпину – 35. Наивно ждать от столь возрастных футболистов агрессивных концовок.

Статистика говорит, что Дюпин – один из худших вратарей на старте сезона РПЛ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Команда много пропускает. Но главная проблема – не оборона

К слову, о Дюпине. Бытует мнение, что «Рубин» в этом сезоне катастрофически плохо играет в защите. Да, 15 пропущенных мячей – худший показатель среди всех команд Премьер-лиги. Но если взглянуть на продвинутую статистику, то, согласно данным DataHub, в среднем за матч казанцы допускают у своих ворот 1.38 xGa (ожидаемые пропущенные мячи) – это восьмой показатель в РПЛ. Кажется, не все так плохо. Почему так много пропущенных?

Дело в том, что xGa допускает вероятность пропущенного гола лишь в момент удара. Далее в бой с мячом вступает голкипер. И здесь у «Рубина», как оказалось, большие проблемы. Так называемый оверперформинг по пропущенным команде приносит вратарь. Казанцы пропустили на 5-6 голов больше, чем должны. То есть, почти по голу каждый матч.

По идее такую аномалию можно списать на дальние удары по девяткам, но статистика говорит, что Дюпин, действительно, один из худших вратарей на старте сезона РПЛ.

Так, из всех голкиперов чемпионата, у Юрия самый высокий отрицательный показатель xGa к пропущенным мячам. Кроме того, среди вратарей, сыгравших хотя бы 600 минут, у Дюпина самый слабый процент отраженных ударов – 57%, и он единственный с нулем в графе «сухие матчи». Да и его знаменитая игра ногами оставляет желать лучшего – всего 79% точных дальних передач.

Обратный пример – вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Южане «должны были» пропускать больше 7 мячей, но пропустили всего 2. Сафонов своей игрой на воротах украл у соперников 5 голов, что и привело к лидерству быков после 7 туров. «Рубин» бы лидером, конечно, не был. Но будь вратарь чуть понадежнее, мог бы находиться, как минимум в середине турнирной таблицы.

Главный футболист «Рубина» здесь и сейчас – Дмитрий Кабутов (справа). Зотов (слева), как и Кабутов, является одним из лидеров «Рубина» по сыгранным минутам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кабутов и Зотов – лидеры нынешнего «Рубина»

Что касается атаки, то тут казанцы получили ровно то, на что наиграли – несправедливости нет. Крепкие середняки, как по ожидаемым забитым мячам, так и по реальным.

По ТТД и ТТД% (процент успешных действий) у «Рубина» выделяются, прежде всего, игроки обороны. И это неудивительно, когда большую часть матчей казанцы проводят в обороне. Довольно красноречиво это в беседе с «ТИ-Спорт» подметил экс-защитник «Рубина», двукратный чемпион России в составе казанцев Алексей Попов.

«Угочукву Иву? Он неплохо играет и очень квалифицированный футболист. Но это все связано с тем, что он – оборонительный игрок. А так как «Рубин» очень много обороняется, естественно, он заметен. Да, он молодец, он старается в борьбе. Но как это будет дальше в развитии атак – большой вопрос», – сказал Попов.

И в этой связи главный футболист «Рубина» здесь и сейчас – Дмитрий Кабутов. Правый латераль провел в сезоне больше всего минут и является лидером команды по целому ряду показателей: от ключевых передач до успешных отборов. Кабутов делает на поле качественно почти все, хотя голов и голевых передач (1) у него уже не так много, как в Первой лиге.

Можно выделить и Александра Зотова, который силен как в созидании, так и в разрушении. Как и Кабутов, Зотов является одним из лидеров «Рубина» по сыгранным минутам. И если его партнеры по центру поля сменяются из матча в матч, то представить нынешнюю полузащиту «Рубина» без Александра просто невозможно.

Болельщикам «Рубина» остается ждать и верить, что переходы все-таки будут. До конца трансферного окна осталось всего 10 дней Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Изменится ли ситуация?

Если собрать все факты воедино, можно сделать вывод, что сейчас «Рубин» находится примерно там, где и должен быть. Слабая «физика», нестабильная оборона, невыручающий вратарь и средняя атака – все это звенья одной цепи. С имеющимся набором футболистов и тренерского штаба потолок казанцев – 10-е место, не более.

Изменится ли ситуация в ближайшем будущем? Единственный запас прочности, который хоть как-то может стабилизировать ситуацию – усиление на трансферном рынке. Про работу казанского клуба в данном направлении «ТИ-Спорт» уже подробно рассказывал в одном из предыдущих материалов. С того момента мало что изменилось.

Болельщикам «Рубина», в свою очередь, остается ждать и верить, что переходы все-таки будут. До конца трансферного окна осталось всего 10 дней. Но на последней пресс-конференции в Нижнем Новгороде Рашид Рахимов уверил журналистов, что усиление должно произойти уже на этой неделе.

«Мы об этом с руководством говорили. Стоит ожидать, будем надеться, что в ближайшую неделю будут приобретения», – подытожил Рахимов.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru