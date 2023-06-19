Sky News: Британия начала тестировать ракетные двигатели, напечатанные на принтере

Британская частная космическая компания Skyrora приступила к испытаниям ракетных двигателей, которые создавались при помощи 3D-печати. Об этом со ссылкой на Sky News сообщает РИА Новости.

«Новые ракетные двигатели, напечатанные на 3D-принтере, проходят испытания на крупнейшем в своем роде объекте в Великобритании в преддверии потенциального космического запуска. <...> Новая модель будет тестироваться в испытательном центре в шотландском округе Мидлотиан», — отмечается в сообщении.

Телеканал уточняет, что печать двигателей осуществляется на принтере, разработанном самой компанией. Тестирование, как ожидается, будет продолжаться в течение лета.

«При каждой задаче двигатель будет работать в течение 250 секунд — столько же времени потребуется в реальной миссии для выхода на орбиту», — объясняет Sky News.

Проект финансируется космическими агентствами Великобритании и ЕС.