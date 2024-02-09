«Сквозь слезы к счастью»: с 12 февраля в 19.00 премьеры на Dомашнем

Фото: АО «Новый Канал»

Начиная с 12 февраля по будням в 19.00 смотрите на телеканале «Dомашний» новый сезон линейки премьер «Сквозь слезы к счастью». Новые истории любви, любимые актеры, встречи и разлуки, ревность и предательство. И, конечно, счастливый финал.

Откроет неделю премьер 12 февраля в 19.00 мелодрама «Порочная связь». Главные роли исполнили Ксения Роменкова, Владислав Резник и Антон Даниленко.

Фото: АО «Новый Канал»

Из-за разлада с мужем Людмила попала в объятия молодого и привлекательного коллеги Романа. Постепенно эти отношения переросли в нечто большее, чем просто короткая интрижка, и Люде пришлось сделать выбор: порочная связь или тихая и скучная семейная жизнь. Но новому возлюбленному недостаточно внимания Люды, он начинает интересоваться ее семьей: очаровывает дочь, заводит дружбу с мужем. Да и на работе Романа пророчат на место Людмилы. Понимая, что он ведет двойную игру, Людмила пытается порвать эти отношения, но у Романа на этот счет свои планы…

Производство: ООО «Феникс-Фильм»

Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова, Ольга Манеева

Продюсеры: Юлия Щетинина, Людмила Жигалова, Елена Метликина, Владимир Кислицын

Исполнительный продюсер: Андрей Куценко

В ролях: Ксения Роменкова, Владислав Резник, Антон Даниленко, Карина Балашова, Даниэль Миньков, Алёна Фалалеева, Александр Никулин, Анастасия Теплинская, Полина Давыдова, Сергей Барышев и другие.

На следующий день, 13 февраля, в 19.00 состоится премьера мелодрамы «Право на измену». В главных ролях — Виолетта Давыдовская и Алексей Анищенко.

Фото: АО «Новый Канал»

Гинеколог-репродуктолог Ольга — «сапожник без сапог». Она помогла многим женщинам обрести счастье материнства, но сама не может забеременеть от любимого мужа — у пары генетическая несовместимость. Павел воспитал сына Ольги от первого брака, но одержим идеей завести собственного ребенка. Очередная попытка ЭКО оказывается удачной — Павел счастлив, но Ольга заболела и беременность под угрозой…

Производство: ООО «ПРИОР Продакшн»

Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова, Родион Павлючик

Продюсеры: Юлия Щетинина, Вероника Полтавец

Исполнительные продюсеры: Дмитрий Золотов, Наталья Медведева

Линейный продюсер: Юлианна Медведева

Креативный продюсер: Анастасия Демидова

В ролях: Виолетта Давыдовская, Алексей Анищенко, Софья Фадеева, Кристина Арабина, Денис Юров, Наталья Печерская и другие.

В День всех влюбленных, 14 февраля, в 19.00 зрительницы увидят мелодраму «Другой мужчина». Главные роли исполнили Ольга Боровская, Андрей Рыжков и Евгений Токарев.

Фото: АО «Новый Канал»

Успешная бизнесвумен Настя к сорока годам построила отличную карьеру, но смертельно устала от одиночества. Лучшая подруга считает, что ей нужно создать счастье собственными руками. Прислушавшись к этому совету, Настя решается принять предложение руки и сердца своего подчиненного. Виталий — молодой, красивый, здоровый, хваткий и к тому же очень ей симпатичен. Он обещает подарить семью и ребенка в обмен на помощь в карьере, а любовь придет сама собой. Но этот «коммерческий проект» оказывается под большим вопросом после случайной встречи с маленькой девочкой и ее отцом.

Производство: ООО «ТА „ИРТЫШ“»

Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова

Продюсеры: Ирина Путятина, Людмила Жигалова, Ольга Земчугова, Ольга Серова, Александр Дьяковский

Авторы сценария: Дина Ахметова, Ольга Серова

Исполнительный продюсер: Константин Афанасьев

В ролях: Ольга Боровская, Алексей Рыжков, Евгений Токарев, Анастасия Денисова, Екатерина Кожемякина, Татьяна Тимакова, Алиса Прохорова и другие.

Пятнадцатого февраля в 19.00 состоится премьера мелодрамы «Секреты Лизы». Главные роли исполнили Анна Клинская и Давид Колчин.

Фото: АО «Новый Канал»

В детстве Лиза пережила страшную трагедию — на ее глазах отчим и няня убили ее маму из-за денег. Она была настолько потрясена, что не смогла помочь следствию, и убийцы остались на свободе. Пережить травму Лиза смогла лишь после детского дома и проживания в приемной семье.

Спустя несколько лет повзрослевшая Лиза вышла на след зловещей няни. Теперь женщина, которая разрушила ее жизнь, — жена известного коллекционера. Цель преступной пары прежняя — деньги. Чтобы вывести убийцу матери на чистую воду, Лиза устраивается работать горничной в их дом. Совершенно неожиданно Лиза влюбляется в Дмитрия — сына коллекционера. Она вынуждена скрывать настоящую жизнь и посвятить себя мести, но это вступает в конфликт с ее любовными чувствами…

Производство: ООО «Баланс Белого»

Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова

Продюсеры: Татьяна Северюхина, Александра Виноградова, Роман Романцов

Исполнительный продюсер: Павел Романский

В ролях: Анна Клинская, Давид Колчин, Анна Раевская, Игорь Чернявый, Надежда Азоркина, Антон Левин, Вячеслав Шатненко, Мария Немцева, Дарья Фурман, Мария Евстигнеева и другие.

Завершает неделю премьер 16 февраля в 19.00 мелодрама «Тайные мечты Алисы». Главные роли исполнили Алена Савастова и Иван Зайцев.

Фото: АО «Новый Канал»

Переводчица Алиса привыкла к красивому образу жизни — спать до обеда, ходить по ресторанам и одеваться в дорогие бренды. Однажды она с подругой отправилась в круиз по Волге. На теплоходе подруги активно расслаблялись, и во время очередной стоянки Алиса вышла на берег. Пройдя несколько метров и почувствовав, что земля уплывает из-под ног, она упала в какой-то прицеп… а дальше всё, как в тумане.

Придя в себя в глухом селе с нелепым названием Ворчуны, она обнаружила владельца прицепа Ивана, который, возмутившись поведением нахалки, отказался везти ее в город — у него и так полно дел. С этого момента началась цепь забавных недоразумений, в результате чего Алиса вошла во вкус деревенской жизни…

Производство: ООО «Магнум-фильм»

Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова

Продюсеры: Марина Тернавская, Людмила Жигалова, Олег Кириченко

Автор сценария: Анна Графкова

Исполнительный продюсер: Илья Клебанов

В ролях: Алена Савастова, Яна Аносова, Иван Зайцев, Валерий Панков, Анастасия Балякина, Алексей Зуев, Игорь Кулачко, Алексей Сдобнов, Олег Дуленин и другие.

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