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«Сквозь слезы к счастью»: на Dомашнем стартует показ 100 премьер
Осенью особенно хочется тепла и уюта, укутаться в тёплый плед и посмотреть сериал про любовь. Dомашний подготовил для своих зрительниц 100 ярких мелодрам – с 4 сентября в 19:00 стартует новая линейка премьер «Сквозь слёзы к счастью». Согрей свою осень с «Главным женским»!
Откроет неделю премьер 4 сентября в 19:00 мелодрама «Я заберу твою любовь». Главные роли исполнили Анна Немченко и Ян Ильвес.
Начинающий врач Лена Варлакова только что устроилась на работу и готовится к свадьбе с нейрохирургом Олегом Максимовым. Только одно обстоятельство осложняет её жизнь – навязчивое внимание богатого и влиятельного бизнесмена Лузянина. Он настолько влюблён, что не намерен отступать. В ход идут все его связи, чтобы Максимов оказался на скамье подсудимых и отказался от любимой.
После свадьбы с Лузяниным Лена попала в «золотую клетку», но как она ни старалась, полюбить мужа так и не смогла. Волей случая она узнаёт, почему Олег осуждён и вынужденно отказался от неё. Теперь только от неё зависит, какая судьба их ждёт дальше, и начинает бороться за себя и Олега.
Количество серий: 4
Хронометраж: 48 минут
Производство: ООО «Студия Небо»
Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова
Продюсеры: Юлия Щетинина, Александра Виноградова, Дмитрий Чернолихов, Влад Николаев, Ксения Исаева
Автор сценария: Татьяна Мищенко
Режиссёр-постановщик: Влад Николаев
Оператор-постановщик: Евгений Макаров
Художник-постановщик: Дарья Курицына
Кастинг-директор: Дарья Шилова
В ролях: Анна Немченко, Ян Ильвес, Юрий Круглов, Александр Колесников, Маргарита Бугаева, Егор Вадов, Татьяна Кожевникова и другие.
5 сентября в 19:00 состоится премьера мелодрамы «Яблоко раздора». Главные роли исполнили Анастасия Тимушкова, Давид Колчин и Павел Крайнов.
Яркая и жизнерадостная провинциалка Светлана встречает своего долгожданного принца – взрослого и успешного главу строительной компании Андрея. Света считает, что Андрей – её судьба, но для него их отношения являются лишь способом отвлечься от тяжелого брака с женой и давления со стороны её влиятельного отца.
Света узнаёт, что беременна и делится радостной новостью со своим возлюбленным. Андрей готов расстаться с Ритой, но узнаёт, что жена втайне сделала ЭКО и теперь тоже беременна. Женщины рожают в один день. Свете сообщают, что её малыш не выжил во время родов… Спустя три года она встречает сына Риты и понимает, что этот мальчик – на самом деле её ребёнок…
Количество серий: 4
Хронометраж: 48 минут
Производство: ООО «Кинокомпания Джи Пи Синема»
Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова
Продюсеры: Марина Тернавская, Екатерина Мирошникова, Лилия Ковалевич
Исполнительный продюсер: Греник Петросян, Кирилл Бурдихин
Авторы сценария: Карен Газарян, Александра Ноткина, Татьяна Изосимова
Режиссёр-постановщик: Александр Мохов
Оператор-постановщик: Александр Смоляк
Художник-постановщик: Евгений Жарков
Композитор: Алексей Артишевский
Кастинг-директоры: Ольга Каткова, Мария Романова
В ролях: Анастасия Тимушникова, Наталья Колодяжная, Павел Крайнов, Александр Мохов, Василий Козлов, Ирина Мохова, Давид Колчин, Сергей Белякович, Никита Провалинский, Иван Лагун и другие.
Продолжит линейку премьер 6 сентября в 19:00 мелодрама «Мой ласковый враг». Главные роли исполнили Кристина Казинская и Виктор Михайлов.
Молодая девушка Анастасия, историк по образованию, работает экскурсоводом в Великом Новгороде. Молодой человек Насти делает ей предложение руки и сердца. Сразу после свадьбы Настя и Женя собираются переехать в Санкт-Петербург, где Женя, наконец, получил работу.
Страшная трагедия рушит все планы Насти. Её родители погибают в автокатастрофе. Свадьбу приходится отложить. Женя помогает организовать похороны, а затем, боясь остаться без работы, уезжает в Петербург. Настя вынуждена остаться, ведь она не может бросить младшего брата.
Кроме этого, теперь на неё ложатся все заботы по управлению небольшим семейным бизнесом, мини-отелем на краю леса. Настя понятия не имеет, как управлять гостиницей. Проблемы Насти усугубляются с каждым днём…
Количество серий: 4
Хронометраж: 48 минут
Производство: ООО «Магнум-Фильм»
Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова
Продюсеры: Марина Тернавская, Екатерина Мирошникова, Олег Кириченко
Исполнительные продюсеры: Илья Клебанов, Диана Гараева
Автор сценария: Валерия Костина
Режиссёр-постановщик: Екатерина Двигубская
Оператор-постановщик: Руслан Шапиро
Художник-постановщик: Денис Дицель
Художник по костюмам: Вера Селезнёва
Художник по гриму: Ольга Аксёнова
Звукорежиссёр: Денис Бершачевский
Кастинг-директор: Диана Гараева
В ролях: Кристина Казинская, Виктор Михайлов, Евгения Вайс, Кирилл Новышев, Никита Панов, Юрий Лопарев и другие.
7 сентября в 19:00 зрительницы смогут увидеть премьеру мелодрамы «Идеальное решение». Главные роли исполнили Полина Давыдова и Сергей Шишков.
Настя и Сергей женаты уже три года, живут душа в душу и являются отличной командой тренеров по синхронному плаванию. Но у них до сих пор нет детей, хотя оба мечтают о пополнении. После длительных попыток пара проходит обследование у врача, который сообщает, что они несовместимы и лишь кто-то один из них может быть родным родителем для ребёнка.
Однажды, после благотворительного мероприятия, Насте приходит в голову идея – усыновить мальчика из детского дома. Она спешит домой, чтобы уговорить мужа, но Сергей отвергает эту идею. Противоречия приводят их к изменам и расставанию.
Получится ли у Насти и Сергея устроить свою жизнь независимо друг от друга или они смогут найти правильный путь и сохранить семью?
Количество серий: 4
Хронометраж: 48 минут
Производство: ООО «Сигма»
Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова
Продюсеры: Юлия Щетинина, Олег Пиганов, Вика Шахназарова
Авторы сценария: Татьяна Александрова, Вика Шахназарова
Режиссёр-постановщик: Карен Захаров
Оператор-постановщик: Владимир Звёздочкин
Художник-постановщик: Игорь Гембель-Зайкин
Художник по костюмам: Агнесса Ткачева
Художник по гриму: Алёна Стрекозова
Звукорежиссёр: Александр Кучура
Кастинг-директор: Наталья Васильева
В ролях: Полина Давыдова, Сергей Шишков, Никита Абдулов, Марина Вайнбранд, Ольга Самарцева, Максим Ратинер, Дарья Эгерман, Елена Соловьёва и другие.
Завершает неделю премьер 8 сентября в 19:00 мелодрама «Без права на любовь». Главные роли исполнили Александра Бурьянова, Максим Радугин и Алексей Вакулов.
Две молодые женщины Катя и Ира одновременно поступают в роддом, но Ира умирает при родах, а Катя теряет ребёнка. Павел Кузнецов, муж Иры, приглашает Катю стать кормилицей его новорождённой дочки, и для Кати это становится спасением. Она привязывается к ребёнку и Павлу, который помогает Кате пережить горе потери. Павлу тоже понравилась нежная и обаятельная девушка.
Андрей, гражданский муж Кати, узнав, что их ребёнок умер и она теперь живет в доме влиятельного чиновника, решает использовать её в корыстных целях. Вместе со своей любовницей он шантажирует Павла с помощью информации о тёмном прошлом Кати, о котором она предпочла бы забыть. Павел рискует попасть в центр скандала, но Катя прикладывает все силы, чтобы помочь любимому.
Количество серий: 4
Хронометраж: 48 минут
Производство: ООО «Кинокомпания АРС»
Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова,
Продюсеры: Дмитрий Астрахан, Илья Макаров, Ирина Путятина
Исполнительный продюсер: Евгений Альшиц
Авторы сценария: Елена Микитас, Влада Амангельдыева
Режиссёр-постановщик: Пётр Смирнов
Оператор-постановщик: Виктор Гончар
Художник-постановщик: Валерий Юркевич
Кастинг-директор: Виктория Пономарёва
Художник по костюмам: Анастасия Павлишина
Художник по гриму: Елена Саенко
Звукорежиссёр: Максим Балакин
В ролях: Александра Бурьянова, Максим Радугин, Алексей Вакулов, Елизавета Ильевская, Светлана Соколовская, Анатолий Голуб, Елена Акулёнок, Сюзанна Бэлль и другие.
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