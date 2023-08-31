«Сквозь слезы к счастью»: на Dомашнем стартует показ 100 премьер

Осенью особенно хочется тепла и уюта, укутаться в тёплый плед и посмотреть сериал про любовь. Dомашний подготовил для своих зрительниц 100 ярких мелодрам – с 4 сентября в 19:00 стартует новая линейка премьер «Сквозь слёзы к счастью». Согрей свою осень с «Главным женским»!

Откроет неделю премьер 4 сентября в 19:00 мелодрама «Я заберу твою любовь». Главные роли исполнили Анна Немченко и Ян Ильвес.

Начинающий врач Лена Варлакова только что устроилась на работу и готовится к свадьбе с нейрохирургом Олегом Максимовым. Только одно обстоятельство осложняет её жизнь – навязчивое внимание богатого и влиятельного бизнесмена Лузянина. Он настолько влюблён, что не намерен отступать. В ход идут все его связи, чтобы Максимов оказался на скамье подсудимых и отказался от любимой.

После свадьбы с Лузяниным Лена попала в «золотую клетку», но как она ни старалась, полюбить мужа так и не смогла. Волей случая она узнаёт, почему Олег осуждён и вынужденно отказался от неё. Теперь только от неё зависит, какая судьба их ждёт дальше, и начинает бороться за себя и Олега.

Количество серий: 4

Хронометраж: 48 минут

Производство: ООО «Студия Небо»

Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова

Продюсеры: Юлия Щетинина, Александра Виноградова, Дмитрий Чернолихов, Влад Николаев, Ксения Исаева

Автор сценария: Татьяна Мищенко

Режиссёр-постановщик: Влад Николаев

Оператор-постановщик: Евгений Макаров

Художник-постановщик: Дарья Курицына

Кастинг-директор: Дарья Шилова

В ролях: Анна Немченко, Ян Ильвес, Юрий Круглов, Александр Колесников, Маргарита Бугаева, Егор Вадов, Татьяна Кожевникова и другие.

5 сентября в 19:00 состоится премьера мелодрамы «Яблоко раздора». Главные роли исполнили Анастасия Тимушкова, Давид Колчин и Павел Крайнов.

Яркая и жизнерадостная провинциалка Светлана встречает своего долгожданного принца – взрослого и успешного главу строительной компании Андрея. Света считает, что Андрей – её судьба, но для него их отношения являются лишь способом отвлечься от тяжелого брака с женой и давления со стороны её влиятельного отца.

Света узнаёт, что беременна и делится радостной новостью со своим возлюбленным. Андрей готов расстаться с Ритой, но узнаёт, что жена втайне сделала ЭКО и теперь тоже беременна. Женщины рожают в один день. Свете сообщают, что её малыш не выжил во время родов… Спустя три года она встречает сына Риты и понимает, что этот мальчик – на самом деле её ребёнок…

Количество серий: 4

Хронометраж: 48 минут

Производство: ООО «Кинокомпания Джи Пи Синема»

Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова

Продюсеры: Марина Тернавская, Екатерина Мирошникова, Лилия Ковалевич

Исполнительный продюсер: Греник Петросян, Кирилл Бурдихин

Авторы сценария: Карен Газарян, Александра Ноткина, Татьяна Изосимова

Режиссёр-постановщик: Александр Мохов

Оператор-постановщик: Александр Смоляк

Художник-постановщик: Евгений Жарков

Композитор: Алексей Артишевский

Кастинг-директоры: Ольга Каткова, Мария Романова

В ролях: Анастасия Тимушникова, Наталья Колодяжная, Павел Крайнов, Александр Мохов, Василий Козлов, Ирина Мохова, Давид Колчин, Сергей Белякович, Никита Провалинский, Иван Лагун и другие.

Продолжит линейку премьер 6 сентября в 19:00 мелодрама «Мой ласковый враг». Главные роли исполнили Кристина Казинская и Виктор Михайлов.

Молодая девушка Анастасия, историк по образованию, работает экскурсоводом в Великом Новгороде. Молодой человек Насти делает ей предложение руки и сердца. Сразу после свадьбы Настя и Женя собираются переехать в Санкт-Петербург, где Женя, наконец, получил работу.

Страшная трагедия рушит все планы Насти. Её родители погибают в автокатастрофе. Свадьбу приходится отложить. Женя помогает организовать похороны, а затем, боясь остаться без работы, уезжает в Петербург. Настя вынуждена остаться, ведь она не может бросить младшего брата.

Кроме этого, теперь на неё ложатся все заботы по управлению небольшим семейным бизнесом, мини-отелем на краю леса. Настя понятия не имеет, как управлять гостиницей. Проблемы Насти усугубляются с каждым днём…

Количество серий: 4

Хронометраж: 48 минут

Производство: ООО «Магнум-Фильм»

Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова

Продюсеры: Марина Тернавская, Екатерина Мирошникова, Олег Кириченко

Исполнительные продюсеры: Илья Клебанов, Диана Гараева

Автор сценария: Валерия Костина

Режиссёр-постановщик: Екатерина Двигубская

Оператор-постановщик: Руслан Шапиро

Художник-постановщик: Денис Дицель

Художник по костюмам: Вера Селезнёва

Художник по гриму: Ольга Аксёнова

Звукорежиссёр: Денис Бершачевский

Кастинг-директор: Диана Гараева

В ролях: Кристина Казинская, Виктор Михайлов, Евгения Вайс, Кирилл Новышев, Никита Панов, Юрий Лопарев и другие.

7 сентября в 19:00 зрительницы смогут увидеть премьеру мелодрамы «Идеальное решение». Главные роли исполнили Полина Давыдова и Сергей Шишков.

Настя и Сергей женаты уже три года, живут душа в душу и являются отличной командой тренеров по синхронному плаванию. Но у них до сих пор нет детей, хотя оба мечтают о пополнении. После длительных попыток пара проходит обследование у врача, который сообщает, что они несовместимы и лишь кто-то один из них может быть родным родителем для ребёнка.

Однажды, после благотворительного мероприятия, Насте приходит в голову идея – усыновить мальчика из детского дома. Она спешит домой, чтобы уговорить мужа, но Сергей отвергает эту идею. Противоречия приводят их к изменам и расставанию.

Получится ли у Насти и Сергея устроить свою жизнь независимо друг от друга или они смогут найти правильный путь и сохранить семью?

Количество серий: 4

Хронометраж: 48 минут

Производство: ООО «Сигма»

Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова

Продюсеры: Юлия Щетинина, Олег Пиганов, Вика Шахназарова

Авторы сценария: Татьяна Александрова, Вика Шахназарова

Режиссёр-постановщик: Карен Захаров

Оператор-постановщик: Владимир Звёздочкин

Художник-постановщик: Игорь Гембель-Зайкин

Художник по костюмам: Агнесса Ткачева

Художник по гриму: Алёна Стрекозова

Звукорежиссёр: Александр Кучура

Кастинг-директор: Наталья Васильева

В ролях: Полина Давыдова, Сергей Шишков, Никита Абдулов, Марина Вайнбранд, Ольга Самарцева, Максим Ратинер, Дарья Эгерман, Елена Соловьёва и другие.

Завершает неделю премьер 8 сентября в 19:00 мелодрама «Без права на любовь». Главные роли исполнили Александра Бурьянова, Максим Радугин и Алексей Вакулов.

Две молодые женщины Катя и Ира одновременно поступают в роддом, но Ира умирает при родах, а Катя теряет ребёнка. Павел Кузнецов, муж Иры, приглашает Катю стать кормилицей его новорождённой дочки, и для Кати это становится спасением. Она привязывается к ребёнку и Павлу, который помогает Кате пережить горе потери. Павлу тоже понравилась нежная и обаятельная девушка.

Андрей, гражданский муж Кати, узнав, что их ребёнок умер и она теперь живет в доме влиятельного чиновника, решает использовать её в корыстных целях. Вместе со своей любовницей он шантажирует Павла с помощью информации о тёмном прошлом Кати, о котором она предпочла бы забыть. Павел рискует попасть в центр скандала, но Катя прикладывает все силы, чтобы помочь любимому.

Количество серий: 4

Хронометраж: 48 минут

Производство: ООО «Кинокомпания АРС»

Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова,

Продюсеры: Дмитрий Астрахан, Илья Макаров, Ирина Путятина

Исполнительный продюсер: Евгений Альшиц

Авторы сценария: Елена Микитас, Влада Амангельдыева

Режиссёр-постановщик: Пётр Смирнов

Оператор-постановщик: Виктор Гончар

Художник-постановщик: Валерий Юркевич

Кастинг-директор: Виктория Пономарёва

Художник по костюмам: Анастасия Павлишина

Художник по гриму: Елена Саенко

Звукорежиссёр: Максим Балакин

В ролях: Александра Бурьянова, Максим Радугин, Алексей Вакулов, Елизавета Ильевская, Светлана Соколовская, Анатолий Голуб, Елена Акулёнок, Сюзанна Бэлль и другие.

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