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Общество 15 июня 2023 06:38

Скворцова рассказала Путину о мониторинге радиационных рисков на ЗАЭС

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С 1 июля Федеральное медико-биологическое агентство развернуло работу в Энергодаре. По поручению Правительства специалисты взяли на себя медицинское и санитарно-эпидемиологическое обеспечение города и Запорожской АЭС. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

По ее словам, специалисты подразделения ведут регулярный мониторинг радиационных рисков. «Все спокойно: нигде нет никаких превышений нормативов, ситуация под контролем», — рассказала Скворцова главе государства.

Она добавила, что с декабря прошлого года проводится диспансеризация детей и взрослых жителей Энергодара, закуплено новое оборудование, обновлен автопарк местной санитарной части.

#Здоровье #Владимир Путин
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