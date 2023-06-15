Скворцова рассказала Путину о мониторинге радиационных рисков на ЗАЭС

С 1 июля Федеральное медико-биологическое агентство развернуло работу в Энергодаре. По поручению Правительства специалисты взяли на себя медицинское и санитарно-эпидемиологическое обеспечение города и Запорожской АЭС. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

По ее словам, специалисты подразделения ведут регулярный мониторинг радиационных рисков. «Все спокойно: нигде нет никаких превышений нормативов, ситуация под контролем», — рассказала Скворцова главе государства.

Она добавила, что с декабря прошлого года проводится диспансеризация детей и взрослых жителей Энергодара, закуплено новое оборудование, обновлен автопарк местной санитарной части.