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Официальная хроника
9 ноября 2022  19:37

Скворцова передала Путину книгу о 75-летней истории ФМБА

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Скворцова передала Путину книгу о 75-летней истории ФМБА
Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Сегодня ведомство отмечает 75-летие со дня образования, передает пресс-служба Кремля.

Глава ФМБА рассказала, что к годовщие сотрудници агентства поработали с архивом и создали книгу с подробной историей становления ведомства.

«Подняли очень интересные документы. В эту книгу попытались включить и славные страницы истории, и сегодняшний наш день – основные направления развития. Если Вы позволите, мы Вам ее передадим», – сказала Скворцова. 

#Владимир Путин
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