Скворцова передала Путину книгу о 75-летней истории ФМБА

Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Сегодня ведомство отмечает 75-летие со дня образования, передает пресс-служба Кремля.

Глава ФМБА рассказала, что к годовщие сотрудници агентства поработали с архивом и создали книгу с подробной историей становления ведомства.

«Подняли очень интересные документы. В эту книгу попытались включить и славные страницы истории, и сегодняшний наш день – основные направления развития. Если Вы позволите, мы Вам ее передадим», – сказала Скворцова.