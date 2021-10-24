Сквер в Елабуге восстановят энтузиасты-волонтеры

Работы по возрождению территории на улице Разведчиков начались в 2018 году. Активисты уже высадили более 50 саженцев ели, пирамидальных тополей, сосен, пишет «Новая Кама».

В 2010 году березовая роща, на месте которой восстанавливается сквер, была поражена сосудистым микозом, рассказывает координатор всероссийского экологического движения «Круг жизни» Анна Ишкиняева.

«В сухостой превратились 95 процентов деревьев. На месте спиленных и убранных деревьев волонтеры высаживают новые растения», − уточнила экоактивист.

За дело взялись волонтерские движения города, воспитанники подростковых клубов Молодежного центра «Барс», активисты экологического движения «Круг жизни» и проекта «Зеленый сквер» экостриж», экологического добровольного общества студентов «ЭкоДОС», школьники, студенты колледжей Елабуги.

Возможность восстановления сквера появилась благодаря существованию Благотворительного фонда поддержки социальных инициатив «Энергия добра». Одной из таких инициатив и стал елабужский проект «Зеленый сквер и экостриж». Он в 2021 году получил грант в рамках программы «Гранты ПАО "Татнефть"» в номинации «Охрана окружающей среды и защита животных».

Срок восстановления сквера − вопрос сложный и небыстрый, это дело десятилетий. Начатая работа — огромный вклад в дело возрождения и ухода за «Зеленым сквером» на улице Разведчиков – улице, названной в честь пионеров-нефтяников, которые и высадили первую рощу, напоминила Анна Ишкиняева.