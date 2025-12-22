Сквер Учителя и Дом работника образования в Казани откроют в 2026 году

В Казани в следующем году планируется открыть сквер Учителя и Дом работника образования. Об этом сообщил во время прямого эфира первый заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов.

В августе этого года в Казани открылся Музей образования «Белем». Он расположен на первом этаже Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета, напомнил представитель Минобрнауки.

«Это интерактивный музей. В нем удачно синтезированы история, традиции и современные инновационные технологии. На сегодня музей посетили более 5 тыс. человек», – сказал Музипов.

Он пригласил учащихся и их родителей посетить этот музей, где «каждый найдет для себя что-то новое и расширит свои знания о системе образования».