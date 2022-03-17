Сквер на улице Парина и Аллею ветеранов ВОВ в Казани капитально отремонтируют в 2022 году

Капитальный ремонт предстоит в этом году для казанского сквера по улице Академика Парина, а также сквера «Аллея ветеранов ВОВ». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала руководитель Департамента архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Она отметила, что реализуемые в этом году проекты благоустройства столицы республики были продемонстрированы мэру Казани, который затем внес свои коррективы. Речь идет об акценте на «зеленую» составляющую проектов.

«Основной вопрос, который он затронул, – качество и количество озеленения в проектах. Сейчас проекты находятся на доработке по данному аспекту, озеленение в них будет полноценным, парковым», – подчеркнула Зиннатуллина.

Она привела в пример два наиболее интересных объекта, реализуемых в 2022 году: Аллея ветеранов Великой Отечественной войны и сквер по улице Академика Парина.

«На этих объектах мы занимаемся капитальным ремонтом. Те детские площадки и покрытие под ними, которые там есть, в этом году будут заменены», – резюмировала Наиля Зиннатуллина.