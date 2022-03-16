«Сколько стоит сдать скважину?»: по делу о миллионных откатах суд выслушал свидетелей

В Казани судят бывшего главного геолога компании из Самары и руководителя проекта башкирского подрядчика. Оба, по версии следствия, вымогали у елабужского субподрядчика «откаты» за беспрепятственный прием выполненных работ. Что рассказали суду свидетели, приехавшие на заседание из соседней республики, – в репортаже ИА «Татар-информ».

Двое свидетелей по делу о многомиллионном коммерческом подкупе за прием работ по бурению, благоустройству и ремонту скважин на Бражниковском месторождении в Самарской области приехали сегодня для дачи показаний в Татарстан из Башкирии.

Сотрудники башкирской компании «Октябрьское УБР» (Управление буровых работ) выступили перед Вахитовским судом Казани по делу с шестью эпизодами и общим ущербом порядка 6 млн рублей.

На скамье подсудимых – бывший главный геолог самарской нефтедобывающей компании «СНК» 36-летний Руслан Филин и руководитель проекта башкирского подрядчика «Октябрьское УБР» 30-летний Антон Макаров. По версии следствия, они больше полугода вымогали деньги у елабужского субподрядчика «ТНГ-Контур» за прием уже выполненных работ.

На скамье подсудимых – бывший главный геолог самарской нефтедобывающей компании «СНК» 36-летний Руслан Филин и руководитель проекта башкирского подрядчика «Октябрьское УБР» 30-летний Антон Макаров Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

От 100 тысяч до 2 миллионов: сколько нужно заплатить, чтобы твою работу приняли?

Как удалось установить следствию, самарская нефтедобывающая компания «СНК» заказывала услуги у «Октябрьского УБР». Башкирская фирма, в свою очередь, привлекала субподрядчика из Елабуги – компанию «ТНГ-Контур».

Оба фигуранта дела, утверждает обвинение, согласно занимаемым ими должностям могли контролировать ход работ подрядчика. По версии следствия, осенью 2020 года «ТНГ-Контур» завершили выполнение работ по контракту и перешли на этап сдачи проекта. В это время учредителю компании Иреку Нурмехаметову выдвинули незаконное требование – «оплатить» по 100 тыс. рублей за каждую скважину, чтобы избежать проблем с их приемкой.

За каждую скважину, а всего их в первом эпизоде дела три, елабужская компания получила по 1,1-1,2 млн рублей. Нурмухаметов, опасаясь расторжения договоров с заказчиком и неоплаты уже выполненных работ, передал Макарову всю требуемую сумму, а именно 300 тыс. рублей, – часть переводом на банковскую карту, часть наличными.

Сдача еще трех скважин, стоимость работ по которым составила около 14 млн рублей, обошлась елабужцам на порядок дороже – за каждую из них потребовали от миллиона до двух, большая часть суммы передавалась Макарову лично.

Кроме того, в уголовном деле фигурирует эпизод о переводе 117 тысяч рублей на карту главного геолога «СНК» Руслана Филина. По версии обвинения, эту сумму мужчина запросил за прием работ по капитальному ремонту скважин. Причем сначала он передал свое требование через Макарова, а затем лично связался с учредителем Нурмухаметовым.

Оба фигуранта дела, утверждает обвинение, согласно занимаемым ими должностям могли контролировать ход работ подрядчика Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«Неформальные» денежные отношения с компанией-субподрядчиком

Первым перед судом сегодня выступил генеральный директор «Октябрьского УБР» Ильдар Халфин. Он рассказал, что из подсудимых знаком только с Макаровым – до конца марта прошлого года он работал в «УБР» в качестве руководителя проекта по бурению скважин в Самарской области. Работы по этому проекту, по словам Халфина, были заершены в феврале 2021 года.

«Всех деталей дела не знаю, но когда к нам в офис прибыли сотрудники Управления экономической безопасности Татарстана, они кратко ввели в курс дела. Оказалось, что были определенные, скажем так, неформальные денежные отношения с компанией-субподрядчиком. В связи чем и было возбуждено уголовное дело», – рассказал свидетель.

При этом, отвечая на вопрос прокурора о причиненном ущербе, Халфин заметил, что проект для его компании не оказался убыточным. По его словам, «УБР» получила свою прибыль от контракта, хотя и небольшую. Однако, добавил свидетель, хоть материального ущерба и не было, компания все же понесла серьезные репутационные издержки.

«Макаров не являлся штатным сотрудником, с ним был заключен договор. Организационными функциями он обладал, это да, он организовывал проекты. Влиял ли он на финансовые решения как руководитель? Я могу сказать, что нет», – объяснил должностные обязанности Макарова Халфин, отвечая на вопрос адвоката.

Со слов свидетеля, Макаров полностью отвечал за осуществление проекта в Самаре – следил за тем, чтобы все работы были выполнены вовремя, отвечал за документацию. Макаров также подписывал первичные акты о выполнении работ подрядчиками.

Второй свидетель – специалист по финансам «Октябрьского УБР» Светлана Кашапова рассказала, что ни с одним из подсудимых лично знакома не была, однако Макарова знала – вела с ним деловую переписку. Мужчина отправлял ей счета на оплату выполненных работ для согласования с руководством. По словам Кашаповой, документы о приеме работ к ней поступали именно за его подписью, однако в дальнейшем их должен был подтвердить генеральный директор.

Задержали Макарова в одном из казанских ресторанов во время получения части «вознаграждения» в апреле прошлого года Фото: © «Татар-информ»

Ужин в ресторане завершился в СИЗО

Задержали Макарова в одном из казанских ресторанов во время получения части «вознаграждения» в апреле прошлого года. Об этой встрече сотрудникам правоохранительных органов рассказал сам учредитель «ТНГ-Контур».

Со слов заявителя, за очередную беспрепятственную приемку работ по одной из скважин Макаров запросил у него 600 тыс. рублей, а также потребовал исключить из уже составленного акта реально выполненные работы почти на 3 млн рублей. На тот момент руководство «Октябрьского УБР» уже одобрило оплату основных и дополнительных работ на 8 млн рублей, но перечислить средства еще не успели.

Текст обвинительного заключения по делу огласили еще на прошлом заседании. На нем же решался вопрос о продлении меры пресечения. Оба фигуранта дела, которые сейчас находятся в СИЗО, просили отпустить их под домашний арест. Однако судья посчитала нужным оставить обвиняемых под стражей еще на полгода.

Допрос иногородних свидетелей по делу продолжится на следующем заседании.