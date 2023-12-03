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«Шквал президентских событий»: стал известен график работы Путина на эту неделю
Завтра, 4 декабря, Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Мероприятие приурочено к Международному дню прав человека, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Члены Совета расскажут об итогах своей работы в этом году. Также ожидается обмен мнениями между Президентом и участниками мероприятия по широкому кругу вопросов», – отмечается в сообщении.
Помимо заседания, Президент на этой неделе примет участие в форуме «Россия зовет!», а также в церемонии вручения верительных грамот от послов более 20 иностранных государств.
«Причем участвовать в церемонии будут и послы западноевропейских стран, отношения с которыми крайне напряжены», – рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» журналист Павел Зарубин.
Также в планах Президента – День героев Отечества, поездка в один из российских регионов и международные контакты.
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