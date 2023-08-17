Скутер, телевизор, газонокосилка: АО «Татмедиа» разыграло призы среди подписчиков

АО «Татмедиа» разыграло ценные призы среди подписчиков, выписывающих не менее двух изданий медиахолдинга во втором полугодии 2023 года. В акции «Скутер, телевизор и другие призы за подписку» приняли участие 420 читателей из разных районов Татарстана, в том числе 14 участников из других регионов России.

«Радует, что количество участников из других регионов увеличивается. В частности, есть подписчики из Тюменской области, Башкортостана, Красноярского края, Самарской, Пензенской и Ульяновской областей. У нас есть даже те, кто оформляет подписку на 12 изданий», – рассказала PR-директор АО «Татмедиа» Ляйсан Сафина.

Во время акции были разыграны телевизор, газонокосилка, триммер, электрический шуруповерт, пылесос, сушилка для фруктов, тонометры и утюги. Вручение подарков состоится 24 августа в Казани. Главный приз акции – скутер – отправится в Менделеевский район.

Чтобы стать участников акции, необходимо было оформить подписку на газеты и журналы медиахолдинга и прислать квитанцию.

«С квитанциями приходят очень теплые письма от читателей, которые делятся своими радостями и горестями. Есть и юбиляры, и те, кто отпраздновал золотую свадьбу, очень большое количество бабушек и дедушек, выписывающих детские издания для внуков. В письмах также содержатся рекомендации для конкретных изданий, которые мы передаем в редакции. Немало и детей, выписывающих издания для родителей, особенно это актуально в регионах компактного проживания татар», – отметили в АО «Татмедиа».

Уже скоро начнется подписка на первое полугодие 2024 года и состоится очередной розыгрыш призов среди подписчиков.

В «Татмедиа» входят 98 районных, городских и республиканских газет. Они издаются на татарском, русском, чувашском и удмуртском языках. В частности, 43 газеты выходят на русском языке, 49 – на татарском, пять – на чувашском и одна – на удмуртском.