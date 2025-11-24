Шкурку бобра и монеты Золотой Орды показали на выставке «Эволюция налоговой службы»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гирьки и весы для взвешивания монет времен Волжской Булгарии, шкурка бобра, указ Екатерины II, бумажные денежные знаки 1918 года – все это представлено на выставке «Эволюция налоговой службы России от X до XXI века» в Казани.

Выставка организована в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню работника налоговых органов России и 35-летию УФНС по РТ, в IT-парке имени Башира Рамеева.

«Выставка рассказывает об истории налогообложения. Одни из первых налогов, принятых в нашем крае, описаны в сообщении персидского путешественника Ибн Руста. Представлены образцы натурального налога. В частности, шкурка бобра показывает, как в те времена собирались деньги», – рассказал «Татар-информу» научный сотрудник Нацмузея РТ Егор Бородкин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В эпоху средневековья шкуры пушных животных служили денежными единицами и натуральным налогом. Также на выставке можно увидеть монеты Золотой Орды, грузики и весы, которые использовались для торгово-денежного обращения.

«Представлен ярлык Сахиб-Гирея – единственный документ, сохранившийся от эпохи казанского ханства. В нем перечисляются привилегии местных тарханов – представителей феодальной верхушки, которые освобождаются от налогов за свою службу», – отметил Бородкин.

Сохранился уникальный документ – указ Екатерины II о взимании с купечества и фабрикантов дополнительной подати (1769 год), бумажные денежные знаки 1918 года и многое другое.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Представлены налоговые документы 18 века. К примеру, одна из местных помещиц сдала налоги на флот», – сказал Егор Бородкин.

На выставке можно увидеть «бородовые» жетоны.

«Известный налог на бороды введен Петом I. Те, кто этот налог выплачивал, получали жетон», – уточнил научный сотрудник Нацмузея РТ.

По его словам, в 19 веке действовали налоги на собак и наследство. Организаторы выставки воссоздали интерьер помещения чиновника, занимающегося налогами, в конце 19 – начале 20 века. Немалый интерес представляет небольшая счетная машинка-арифмометр «Феликс» середины 20 века.

«При советской экономике основную часть поступлений в государственный бюджет составляли не налоги с граждан, а прибыль предприятий. Здесь представлены некоторые экспонаты, связанные с советским периодом. Особый интерес вызывает закон, который обсуждался в 1947 году и в конечном итоге был принят, – об освобождении от выплаты налогов Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы», – отметил Егор Бородкин.

Всего в выставочной экспозиции было представлено около сотни уникальных экспонатов. Выставка организована сотрудниками Национального музея и Национальной библиотеки Татарстана.