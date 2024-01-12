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Скульптуры архангелов, раздевалки и киоски для чая: в Челнах готовят купель к Крещению
В Набережных Челнах началась активная подготовка купели на Крещение. По традиции депутаты и предприятия города взяли на себя расходы, выделяют специалистов, материалы и технику. Фото появилось в телеграм-канале городской администрации.
С конца декабря на реке укрепляют лед. Чтобы он стал толще, его необходимо постоянно очищать от снега.
«Традиционно уже несколько лет предприниматели совместно с городом, администрацией Комсомольского района готовят купель. Чтобы обеспечить необходимую толщину льда, подготовка началась еще за две недели до Нового года, — рассказал депутат Госсовета РТ Руслан Нигматулин, чья компания «Далини» участвует в обустройстве купели.
Сейчас службы МЧС проводят замеры. Над прорубью появится навес, а на берегу — раздевалки. Рядом установят киоски с чаем и питанием.
Из снега изготовят две скульптуры архангелов. Сейчас для них готовят формы: засыпают и утрамбовывают снег. На днях к работе приступит художник Ильмир Нурмыев, который ежегодно вырезает снежные фигуры.
Участие в подготовке принимают компании «Кориб», «Автокама», «Мидкам», «Нико.РФ», ТСК «СтройТранс-НЧ», ГК «Далини», ПО «Промвест», РПК «Mедиа Лайт».
Город подготовил дорогу, МУП «ПАД» провело электричество для освещения и зарядки инструментов.
Фото: t.me/nabchelnyofficial
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