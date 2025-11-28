Скульптуру итальянского художника Марко Бравуры установили в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Скульптуру «Самрух» итальянского художника Марко Бравура торжественно открыли в фойе Татарского государственного академического театра им. Камала.

«Когда проектировался этот театр, было много дискуссий о том, чем он должен быть», – сказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на церемонии открытия.

Эта дискуссия продолжается до сих пор, считает министр: способна ли социально-культурная активность вытеснить театр? Но сегодня как никогда важна синергия искусств, чтобы найти каналы для трансляции ценностей.

«Мы бы хотели, чтобы театр стал храмом всех искусств, которые транслируют культурный код нашего народа», – сказала Аюпова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новый «арт-объект» – это не просто объект искусства, это новые смыслы. Министр уверена, что пространства театра должны стать выставочными и «каждый сантиметр театра должен быть рупором ценностей красоты». Автором «новых смыслов» в театре является итальянский художник-монументалист Марко Бравура.

«Да, автор итальянец, но я глубоко убеждена, что, если покопаться в культурном коде каждого народа, можно найти очень много общего. Сегодня то время, когда нужно искать общее», – добавила министр культуры республики.

Как отметил меценат, коллекционер современной мозаики Исмаил Ахметов, чей фонд реализовал этот проект, именно Ирада Аюпова «внесла скульптуру в этот театр».

Мозаичное оперенье «Самрух» соткано из золотой и цветной смальты, муранского стекла, полудрагоценных камней, мрамора, перламутра и даже обычных саморезов (они расположены в основании «птицы»). Мозаика наложена на форму из эластичного материла (по словам художника, это «resina»). Собранные из маленьких частиц крылья Самрух скручиваются по спирали и напоминают структуру клетки ДНК или ленту Мебиуса (эти сравнения делает сам Бравура), однако каждый зритель увидит в этих волнообразных формах что-то свое.

Художник рассказал корреспонденту, как появилась идея необычной скульптуры. После концерта Риккардо Мути в Бейруте (прошел в рамках гуманистического проекта «Дорога дружбы» в память о гражданской войне) люди говорили: «Музыка очень красива, но она проходит. Нам нужно что-то, чтобы помнить те события». Так в Бейруте появилась (в 1999 году) первая скульптура из цикла «Ardea Purpurea», или «Птица Феникс», которая возрождается из пепла. В этот цикл также входит скульптура, представленная в Равенне (2004), а теперь и в Казани.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я использую мозаичную технику уже много лет. Обычно мозаику ассоциируют с греческой, римской или византийской культурой, и на долгие годы [мозаика] «застряла» в истории. Как современный художник, я подумал: почему бы нам не использовать эту технику в современном искусстве? В этом был вызов, и не только для меня, но и для других художников», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Бравура.

Марко Бравура родился в Равенне в 1949 году. Окончил Государственный институт мозаичного искусства Равенны и Академию изящных искусств Венеции. Долгие годы жил и работал в Венеции, в 1980-х вернулся в Равенну, где открыл студию мозаики. Его произведения представлены в музеях, входят в институциональные и частные собрания в Европе, России и США.