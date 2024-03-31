«Скрыл от меня, что ушел на СВО»: матери бойца из Лениногорска передали орден Мужества

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

В мэрии Лениногорска родственникам погибших участников спецоперации вручили удостоверения к ранее выданным наградам. Букет цветов и удостоверение к награде вручили матери погибшего в СВО солдата — Ильсура Хасаншина.

Хамида Хасаншина гордится сыном. Командир отделения 328-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, 36-летний гвардии старшина погиб при выполнении боевых задач 23 ноября 2023 года.

«Он всегда шутил, был веселым и добрым парнем. Он отправился в зону специальной военной операции 23 августа 2023 года, но об этом я узнала случайно, спустя три дня. Он скрыл от меня, чтобы я не волновалась. Но как может сердце матери не волноваться? Молилась за него и днем, и ночью», — поделилась мама бойца.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

«Ильсур — настоящий герой, истинный защитник своей Родины. Он с честью выполнил великую миссию по освобождению народа Украины от нацизма. Его благородная роль по предотвращению угрозы большой войны никогда не будет забыта. Его мужественный и отважный поступок навсегда вошел в историческую летопись страны. Его жизнь — пример служения Отечеству, он защищал интересы своего народа, всей России. Вечная ему память и вечная ему слава», — заявил от имени главы Лениногорского района Рягата Хусаинова и от себя лично его заместитель Сергей Тимаков.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Сейчас Хамиду Хасаншину поддерживают ее сыновья Анвар и Мансур, жители села Сугушла, где она проживает. «Звонят боевые товарищи моего сына, тоже поддерживают, справляются о моем здоровье», — добавила женщина.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.