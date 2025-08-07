news_header_top
7 августа 2025 17:28

«Скромный и голодный» - Шелтон о предстоящем финале «Мастерса» в Торонто с Хачановым

Американский теннисист Бен Шелтон после победы в полуфинале «тысячника» в Торонто над соотечественником Тейлором Фрицем оставил специальное послание на камере в преддверии финала с российским спортсменом Кареном Хачановым.

«Еще более неизведанная территория. Скромный и голодный», — написал Шелтон на камере.

Отметим, что на пути к финалу Карен Хачанов обыграл третью ракетку мира, немецкого теннисиста Александра Зверева (2:1).

Призовой фонд «Мастерса» в Торонто в 2025 году составляет более 9 млн долларов.

