Скромные, обаятельные, любимые: «СалаваТіки» подарили бабушкам новую песню

Новое видео от юных участников группы «СалаваТік» появилось на просторах Интернета. Они исполнили песню про бабушек, написанную на слова Рустама Бакирова, которую многие дети уже хорошо знают. Музыку сочинил музыкант Рустам Сарваров.

«Бабушка! При этом слове мы представляем скромную, обаятельную женщину. А наши татарские бабушки с белыми платками несут в себе такую чистоту, что не описать словами! Пусть эта новая песня станет подарком нашим любимым бабушкам, которые украшают все человечество, радуют нас своими улыбками, ласкают теплым взглядом, наставляют на правильный путь своими мудрыми мыслями!» – прокомментировала главный редактор детских журналов «Салават Купере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

«Для видеоклипа пригласили настоящую татарскую бабушку. Заслуженная артистка Татарстана, народная артистка РТ, актриса Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала Фирая Акберова в клипе сыграла роль бабушки, которая ждет своих внуков. Она сразу же нашла общий язык с “СалаваTikами”», – отметили организаторы проекта.

Певцы-звезды «СалаваТіки» в один голос говорят, что эту песню они исполнили в подарок своим бабушкам. «Мои бабушки – Диля и Гульшат – самые умелые, самые красивые, самые добрые в мире. Бабушка Диля живет с нами в Высокогорском районе. Поэтому она мне очень близка, как вторая мама. У нее золотые руки. Она всегда угощает нас вкусной едой, любит шить, выращивает прекрасные цветы. И меня учит своему мастерству. А вторая бабушка живет в Арском районе. Она очень умная. Всю жизнь работала в школе учительницей. И меня она научила читать и писать. Я очень люблю своих бабушек, желаю им долгих лет жизни», – сказала участница группы «СалаваТік» Саида Гарифуллина.

«А моя бабушка Рашида проживает в Сабинском районе. Я каждый год жду летних каникул, чтобы надолго поехать к ней в гости. Вторая бабушка живет в Казани. Она у нас учительница татарского языка. Она нам читает рассказы, сказки на родном языке. Мои бабушки самые близкие мне люди», – присоединился к разговору Бахтияр Хабибуллин.

Напомним, что проект «СалаваТік» реализуется при поддержке Комиссии по сохранению и развитию языков при Президенте Республики Татарстан.