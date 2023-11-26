Росгвардеец из зоны СВО сыграл на скрипке в честь Дня матери

Спецназовец Росгвардии исполнил на скрипке известную композицию Баха, которую посвятил всем матерям, которые ждут своих сыновей, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Съемки музыкальной видеооткрытки состоялись в ДНР, где военнослужащие выполняют боевые задачи.

«Это музыкальное произведение я посвящаю всем матерям, желаю им долгих лет жизни, здоровья, чтобы они никогда не теряли своих детей, – говорит росгвардеец с позывным «Солдат». – Чтобы они всегда ждали, любили, верили и помнили, что их дети всегда с ними. Мы вас любим!».

День матери был установлен указом Президента РФ в 1998 году. Праздник нацелен на укрепление семейных устоев, поддержку традиции бережного отношения к женщине и почитание матерей. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.

Напомним, что указом Президента России Владимира Путина следующий год объявлен Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.