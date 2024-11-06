Скрипач и пианист из Казани стали победителями Международного конкурса

Казанские музыканты Яков Асташин (скрипка) и Саид Хусаинов (фортепиано) стали победителями Международного конкурса-лаборатории имени Алисы Гицба. Оба музыканта учатся в Казанской консерватории, а Яков Асташин также играет в Казанском камерном оркестре La Primavera. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе оркестра.

На конкурс было подано более 200 заявок из десяти стран мира. Для первого тура участники предоставили видеозаписи своих выступлений, а второй тур состоялся в Москве. Те, кто успешно прошли отбор, были приглашены в Абхазию для участия в третьем, заключительном туре. В финале казанский дуэт исполнил Сонату № 1 для скрипки и фортепиано Альфреда Шнитке, чье 90-летие отмечается в этом году.

Музыкальный конкурс проходит при поддержке правительства Республики Абхазия, а начиная с этого года, – и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ.

«Мы узнали о состязании в интернете и решили попробовать свои силы. Подготовка была сложной. Из-за ограничений, введенных на время проведения в Казани саммита БРИКС, пришлось репетировать дома. На конкурс заявились очень сильные участники. Честно, на победу мы не рассчитывали. Мечтали хотя бы войти в тройку», – рассказал Яков Асташин.

Дуэт из Казани получил многочисленные положительные отзывы от членов жюри и был награжден денежной премией. Финалисты также выступили на гала-концерте, прошедшем в Абхазской государственной филармонии.

Эта победа стала третьей для казанского дуэта на престижных международных музыкальных конкурсах. Ранее они уже были отмечены на конкурсах «Территория творчества» в Москве и «Kogan’s competition» в Алма-Ате.