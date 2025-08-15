news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 15 августа 2025 10:16

СКР проверяет жалобы на работу медиков в Ижевске при оказании помощи ребенку из Казани

Читайте нас в
Телеграм

В Удмуртии следователи начали проверку после жалоб о нарушении порядка предоставления медицинской помощи ребенку-пловцу из Казани, прибывшему в Ижевск на соревнования.

По данным соцсетей, медики прибыли спустя пять часов после вызова. После этого фельдшеры якобы ограничились поверхностным осмотром, отказавшись поставить предварительный диагноз ребенку.

«В рамках доследственной проверки будет выполнен комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СУ СКР по Удмуртской Республике.

#удмуртия #проверка
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Индустриальный рейтинг районов: кого качает на промышленных качелях в Татарстане

Индустриальный рейтинг районов: кого качает на промышленных качелях в Татарстане

14 августа 2025
«Вмиг наших малышей не стало»: история семьи, потерявшей двоих детей в страшной аварии

«Вмиг наших малышей не стало»: история семьи, потерявшей двоих детей в страшной аварии

14 августа 2025