СКР проверяет жалобы на работу медиков в Ижевске при оказании помощи ребенку из Казани

В Удмуртии следователи начали проверку после жалоб о нарушении порядка предоставления медицинской помощи ребенку-пловцу из Казани, прибывшему в Ижевск на соревнования.

По данным соцсетей, медики прибыли спустя пять часов после вызова. После этого фельдшеры якобы ограничились поверхностным осмотром, отказавшись поставить предварительный диагноз ребенку.

«В рамках доследственной проверки будет выполнен комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СУ СКР по Удмуртской Республике.