СКР проверяет лидера «Машины времени» на призывы к экстремизму

Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении Андрея Макаревича*, создателя группы «Машина времени». Поводом для проверки стала беседа музыканта с телефонным пранкером, который представился президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

По данным агентства, проверка инициирована для выяснения наличия в словах Макаревича* признаков публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. В процессе разговора с пранкером музыкант выразил поддержку украинской стороне конфликта и негативное отношение к специальной военной операции. Запись беседы была опубликована в интернете.

После этого исполнительный директор общественного движения «Ветераны России» Вадим Мироненко обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру с заявлением, в котором просил определить, содержатся ли в высказываниях Макаревича* признаки преступления.

По его данным, доследственная проверка уже начата, и в соответствии с законом по ее итогам будет принято процессуальное решение.

*Андрей Макаревич был внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года и дважды оштрафован за нарушение правил деятельности иноагента. В настоящее время он проживает в Израиле. Ранее в интервью музыкант неоднократно критиковал СВО и открыто поддерживал заявления антироссийской направленности.