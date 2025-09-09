news_header_top
Скотт Уилсон о Джошуа Ливо: «Не знаю, почему люди ожидают от него чего-то большего»

Скотт Уилсон о Джошуа Ливо: «Не знаю, почему люди ожидают от него чего-то большего»
Фото: hctraktor.org

Нападающий «Сибири» и экс-игрок «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон отозвался об игре бывшего партнера по команде Джошуа Ливо в плей-офф в прошлом сезоне.

«Он не просто так побил снайперский рекорд лиги в прошлом сезоне. Да, в плей-офф у него было не так много голов. Однако он отдал кучу ассистов, а это значит, что кто-то забивал после его передач. Не знаю, почему люди ожидают от него чего-то большего. Мне кажется, он провел хороший плей-офф», – сказал Уилсон в интервью «Чемпионату».

В сезоне 2024/25 в плей-офф за «Салават Юлаев» Ливо провел 14 матчей. На его счету 2 шайбы и 13 ассистентских передач.

В межсезонье 32-летнего форварда хотел приобрести казанский «Ак Барс», но канадец сделал выбор в пользу челябинского «Трактора» и уехал к соотечественнику Бенауа Гру.

#ХК Ак барс #ХК Трактор #кхл
