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Политика
4 февраля 2023  22:09

Скотт Риттер: США знают о неизбежности поражения Украины и уже начали готовиться к этому

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Руководство США знает о неизбежности поражения Украины и уже начало подготовку к подобному сценарию внутри страны. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер. 

По его словам, Президент Джо Байден понимает, что его администрации после разгрома ВСУ придется отвечать на очень сложный вопрос, как Россия победила в конфликте. 

«И они хотят убедиться, что, когда это время настанет, они скажут: "Мы сделали все возможное, дали Украине все, чего они просили, включая и танки"», — цитирует офицера РИА Новости.

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