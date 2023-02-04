Скотт Риттер: США знают о неизбежности поражения Украины и уже начали готовиться к этому

Руководство США знает о неизбежности поражения Украины и уже начало подготовку к подобному сценарию внутри страны. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

По его словам, Президент Джо Байден понимает, что его администрации после разгрома ВСУ придется отвечать на очень сложный вопрос, как Россия победила в конфликте.

«И они хотят убедиться, что, когда это время настанет, они скажут: "Мы сделали все возможное, дали Украине все, чего они просили, включая и танки"», — цитирует офицера РИА Новости.