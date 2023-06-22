Скотт Риттер: Путин уверен в силе России, а Байден паникует из-за уничтожения техники ВСУ

Российский лидер Владимир Путин полностью контролирует ход украинского конфликта, а глава Белого дома Джо Байден паникует из-за уничтоженной техники ВСУ. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер, передает РИА Новости.

Он отметил, что Путин уверен в силе своей страны и ничто не может его смутить, и предложил сравнить его реакцию со всеми остальными на западной стороне.

«Посмотрите на Петреуса. Он похож на испуганного оленя в свете фар, потому что постоянно лжет. Посмотрите на Салливана. Посмотрите на Блинкена. Посмотрите на Байдена. Они паникуют», — отметил Риттер.

Он считает, что Байден не может выступить перед спонсорами без истерик, и привел в пример фразу американского президента: «Угроза российской ядерной атаки реальна».

Экс-разведчик отметил, что ВС России уничтожают все, что НАТО поставляет Украине.

«Они всегда были готовы вступить в переговоры. Они продемонстрировали это с самого начала. И факт состоит в следующем: когда Америка проиграет этот конфликт на Украине — а мы проиграем, — Россия будет готова сесть с нами за стол переговоров и договориться о некоем справедливом прекращении конфликта. Потому что Владимир Путин сейчас единственный взрослый в комнате».