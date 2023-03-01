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Скотт Риттер предрек Украине потерю новых территорий при продолжении конфликта
Киев может утратить контроль над новыми территориями, если продолжит военный конфликт с Москвой. Такое мнение в интервью YouTubе-каналу Rebirth of Communism высказал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, передает РИА Новости.
«[Произошла] необратимая потеря Украиной 20% территории, эта цифра может возрасти, если конфликт продолжится», — заявил военный.
По его словам, Украина уже лишилась от 200 до 300 тыс. солдат, миллионы жителей стали беженцами. Также страна утратила инфраструктуру на триллионы долларов. Скотт Риттер резюмировал: Киев не должен быть заинтересован в продолжении боевых действий.
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