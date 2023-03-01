Скотт Риттер предрек Украине потерю новых территорий при продолжении конфликта

Киев может утратить контроль над новыми территориями, если продолжит военный конфликт с Москвой. Такое мнение в интервью YouTubе-каналу Rebirth of Communism высказал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, передает РИА Новости.

«[Произошла] необратимая потеря Украиной 20% территории, эта цифра может возрасти, если конфликт продолжится», — заявил военный.

По его словам, Украина уже лишилась от 200 до 300 тыс. солдат, миллионы жителей стали беженцами. Также страна утратила инфраструктуру на триллионы долларов. Скотт Риттер резюмировал: Киев не должен быть заинтересован в продолжении боевых действий.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.