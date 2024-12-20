news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 20 декабря 2024 20:06

Скороходова: В 2025-м в тренде будут сумки из недавних антирейтингов

Скопировать ссылку

В 2025 году в тренд вернутся модели сумок, которые совсем недавно были в антирейтингах. Об этом заявила стилист Анна Скороходова, чьи слова приводит «Радио 1».

«К нам вновь вернутся те модели, которые еще недавно возглавляли антирейтинги», - говорит эксперт.

Она добавила, что ультрамодными в 2025-м станут насыщенные цвета: красный, зеленый или классический шоколадный. Также примечательными будут блестящие фактуры, которые женщины смогут использовать как на Новый год, так и после праздника.

#мода #одежда
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100