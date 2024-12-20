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Скороходова: В 2025-м в тренде будут сумки из недавних антирейтингов
В 2025 году в тренд вернутся модели сумок, которые совсем недавно были в антирейтингах. Об этом заявила стилист Анна Скороходова, чьи слова приводит «Радио 1».
«К нам вновь вернутся те модели, которые еще недавно возглавляли антирейтинги», - говорит эксперт.
Она добавила, что ультрамодными в 2025-м станут насыщенные цвета: красный, зеленый или классический шоколадный. Также примечательными будут блестящие фактуры, которые женщины смогут использовать как на Новый год, так и после праздника.
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