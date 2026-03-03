Скоростные автобусные маршруты могут появиться в Казанской агломерации до конца 2026 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казанской агломерации к концу 2026 года планируют организовать движение скоростных автобусов по выделенным полосам. Проект охватит ключевые вылетные магистрали столицы республики, включая Мамадышский, Оренбургский и Сибирский тракты, а также Горьковское шоссе. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Разработка проектных решений и фактический запуск скоростных маршрутов должны быть завершены до 31 декабря 2026 года.

Кроме того, республиканскому министерству транспорта поручено до конца июня подготовить предложения по созданию единого оператора наземного общественного транспорта. Предполагается, что новая структура позволит объединить пригородные и городские маршруты Казани в общую эффективную систему.

Помимо развития автобусного сообщения, власти республики планируют оптимизировать движение грузового транспорта и заняться созданием сети транспортно-пересадочных узлов. В план мероприятий также включено обустройство перехватывающих парковок на территории агломерации.