Скоростная трасса М12 стала «Событием года»

Госкомпании «Автодор» присуждена премия «Событие года» за открытие нового участка скоростной трассы М12 «Восток» от Москвы до Арзамаса. Ее присудил экспертный совет огркомитета Премии «Автомобиль года в России – 2023», сообщает пресс-служба компании.

«Уже запущено движение по более чем 400 км трассы. При строительстве мы учли опыт предыдущих лет и предусмотрели места под придорожную инфраструктуру. На М12 уже построены четыре многофункциональные зоны, до конца года на всем протяжении дороги до Казани откроем еще 14 заправочных пунктов», – заявил зампредседателя правления госкомпании Константин Макиев.

Он добавил, что сейчас ведется работа с сотовыми операторами, чтобы обеспечить бесперебойную мобильную связь на протяжении автодороги до Казани.

Движение по всей автомагистрали М12 от Москвы до Казани планируется открыть уже в декабре. Дорога строится по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.