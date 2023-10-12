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Руc Тат
Общество 12 октября 2023 17:53

Скоростная трасса М12 стала «Событием года»

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Госкомпании «Автодор» присуждена премия «Событие года» за открытие нового участка скоростной трассы М12 «Восток» от Москвы до Арзамаса. Ее присудил экспертный совет огркомитета Премии «Автомобиль года в России – 2023», сообщает пресс-служба компании.

«Уже запущено движение по более чем 400 км трассы. При строительстве мы учли опыт предыдущих лет и предусмотрели места под придорожную инфраструктуру. На М12 уже построены четыре многофункциональные зоны, до конца года на всем протяжении дороги до Казани откроем еще 14 заправочных пунктов», – заявил зампредседателя правления госкомпании Константин Макиев.

Он добавил, что сейчас ведется работа с сотовыми операторами, чтобы обеспечить бесперебойную мобильную связь на протяжении автодороги до Казани.

Движение по всей автомагистрали М12 от Москвы до Казани планируется открыть уже в декабре. Дорога строится по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.

#Трасса м12
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