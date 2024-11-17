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Скорость смещения Северного магнитного полюса к России снизилась
Северный магнитный полюс Земли замедлил смещение от Северной Америки в сторону России. Об этом со ссылкой на данные геологической службы BGS рассказали в The Independent.
Отмечается, что в начале XXI века скорость перемещения полюса в направлении Сибири достигла исторического максимума. Так, если с 1600-х до 1990-х она достигала 10-15 километров в год, то в 2000-е увеличилась до 55 км. Однако в последнее время ученые регистрируют ее замедление более чем в два раза.
В издании напомнили, что магнитный полюс не совпадает с географическим. Однако это важное значение для навигации.
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