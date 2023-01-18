Скорость интернета на спортивных объектах Казани увеличилась на треть

Улучшенное покрытие и новые скорости стали доступны на спортивных объектах Казани, где проходят хоккейные, волейбольные, баскетбольные матчи, развлекательные мероприятия и образовательные форумы. Мобильный интернет ускорили в спортивных комплексах «Татнефть-арена» на квартале, «Баскет-холле» в центре города и «Центре волейбола» в Приволжском районе Казани.

Трибуны спортивных сооружений вмещают в себя от пяти до девяти тысяч человек. МТС установила дополнительное телеком-оборудование внутри зданий, прокачала скорости LTE и модернизировала сети на прилегающих территориях. В «Татнефть-арене» из-за конструктивных особенностей зданий сотовый сигнал внутри помещения был недостаточно сильным и стабильным. Чтобы обеспечить качественной связью любителей спорта и зрителей, были проведены работы по ​ укреплению сети во всех основных помещениях спортивного комплекса, включая ледовую арену, трибуны и спортивные залы. В результате технических работ скорость мобильного интернета оператора увеличилась на треть.

«Казань – спортивная столица, здесь регулярно проходят различные состязания и мероприятия, татарстанцы сами активно занимаются спортом, а также посещают матчи и поддерживают любимые команды. В марте в «Татнефть-арене» стартуют долгожданные игры плей-офф, когда на трибунах стадиона не остается ни одного свободного места. С обновленной сетью болельщики даже во время пиковых нагрузок смогут звонить близким и общаться с ними в мессенджерах, чтобы не потеряться среди зрителей, вести прямые эфиры и в режиме онлайн делиться впечатлениями от игры с подписчиками, ​ расплачиваться в кафе и покупать атрибутику через онлайн-банки в перерывах и вызывать такси в приложении после игры. С высокоскоростным интернетом организаторам мероприятий станет проще внедрять сервисы для обеспечения комфорта и безопасности зрителей: онлайн-кассы, умную видеоаналитику, интерактивные информационные панели, а также использовать технологии Big Data для анализа посещаемости», – рассказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.