Скорость интернета на самых посещаемых катках и лыжных трассах увеличилась в полтора раза

Улучшенное покрытие и новые скорости стали доступны на лыжных трассах и ледовых аренах каждого района Казани. Мобильный интернет 4G ускорили на территории Кремлевской набережной, парков Горького и «Черное озеро» в центре, детского парка «Калейдоскоп», Горкинско-Ометьевского леса и «Центра хоккея на траве» в Приволжском районе, парка Победы и стадиона «Ак Барс Арена» в Ново-Савиновском районе, стадиона «Тасма» в Московском районе, а также ледовых арен в Кировском районе.

Не обошли вниманием и лыжников — компания МТС прокачала скорости LTE на основных лыжных трассах – в Березовой роще поселка Дербышки и в Мирном. Помимо этого, оборудование было установлено в деревне Савино, где находится горнолыжный курорт, около ИТ-города Иннополис. Каждую зиму там отдыхают любители экстремальных видов спорта со всей страны.

«Традиционно в эти месяцы и на каникулах мы фиксируем рост трафика в „зимних“ локациях. Отдыхающие делают здесь семейные фото и видео для социальных сетей, общаются в мессенджерах с отставшими на лыжне спортсменами, слушают музыку и подкасты во время катания, пользуются банковскими приложениями. С помощью анализа обезличенных данных нашей BigDatа, мы определяем популярныае места отдыха жителей и точечно готовим сеть к зимнему сезону», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.