Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев сегодня посетил офис АО «Сетевая компания» в Казани. Он ознакомился с функционированием центра управления сетями диспетчерского пункта и тренажерного комплекса, а также встретился с генеральным директором предприятия Ильшатом Фардиевым, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В ходе беседы обсуждались вопросы надежного электроснабжения республики, в том числе в сельской местности, а также проекты автоматизации производственных процессов.

Согласно сообщению, в настоящее время семь филиалов «Сетевой компании» обслуживают электрохозяйства площадью 68 тысяч квадратных километров. На предприятии трудятся 7 тысяч человек. В республике функционирует 10 диспетчерских пунктов, все они стандартизированы. Именно там ведется анализ текущей обстановки в сети, ликвидация аварий и организация плановых работ. Это позволяет минимизировать количество отключаемых потребителей в ходе проведения ремонтов.

Что касается автоматизации, процесс принятия решения о стандартном технологическом присоединении сейчас решается практически без участия человека. «Это скорость, оптимизация, сроки, и теперь персонал будет направляться на другие, более сложные решения по принятию», – рассказывают о пилотном проекте сотрудники «Сетевой компании».

В этом году компания запустила новую программу по автоматизации распределительной сети. «Умные» автоматы в трансформаторных подстанциях позволяют диспетчеру видеть текущую нагрузку на линии и дистанционно включать оборудование. Целевая программа по установке дистанционно управляемых автоматов охватит практически все районы Татарстана: в 173 ТП будет установлено свыше 475 устройств.

Отдельное направление – установка интеллектуальных приборов учета. Введено в эксплуатацию более 568 тысяч таких счетчиков. Татарстан является одним из регионов-лидеров в стране по данному показателю. Сегодня каждый второй потребитель перешел на систему автоматической передачи данных, что повышает наблюдаемость сети и снижает фактические потери.

Среди важнейших социальных проектов – масштабная программа по реконструкции сетей в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ). Только в этом году модернизацией охвачено 13 СНТ в 7 муниципальных районах республики, включая Азнакаевский, Верхнеуслонский, Зеленодольский и Пестречинский.