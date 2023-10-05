Скорость домашнего интернета билайн в Иннополисе выросла в 4 раза

Erid: LatgBYjdS

Фото: freepik.com

билайн завершил большое обновление инфраструктуры проводной сети в самом молодом городе России – Иннополисе. В результате проведенных работ средние скорости домашнего интернета на территории ИТ-города превышают 400 Мбит/с.

Технические специалисты компании провели замену оптических модулей на оборудовании связи и увеличили скорость передачи данных до 10 Гбит/сек. Технология 10G является одним из самых передовых стандартов для оптических сетей на сегодняшний день. Реализация проекта позволила не только ускорить в 4 раза домашний интернет для жителей Иннополиса, но и повысить надежность и стабильность самого соединения.

Кроме того, за счет модернизации удалось расширить емкость сети, чтобы большее количество клиентов билайна могли одновременно выходить в интернет на высоких скоростях даже в моменты серьезных нагрузок. Теперь жители многоквартирных домов могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами – от просмотра фильмов в высоком разрешении до загрузки объемных файлов – даже в «трафиковые» часы пик. Отмечается, что высокоскоростной домашний интернет будет доступен и будущим жителям строящихся домов жилого комплекса «Зион».

«Иннополис – это, прежде всего, город высоких технологий. Не секрет, что современные ИТ-специалисты привыкли к скоростному интернету и ждут его, в том числе, и в своих домах. Многие из них зачастую работают дистанционно, используя удаленный доступ к корпоративным ресурсам и базам данных, все больше отдают предпочтение видеозвонкам при общении с коллегами, а с помощью различных устройств «умного дома» делают квартиру более комфортабельной. Поэтому мы не только развиваем здесь мобильный интернет, но и увеличили возможности нашей проводной сети. Уже сейчас жители города могут пользоваться домашним интернетом и телеком-сервисами на скоростях более 400 Мбит/с», – комментирует директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.

Реклама. beeline.ru