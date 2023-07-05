Скоропостижно скончался глава Минтранса Беларуси Алексей Авраменко

В возрасте 46 лет скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Авраменко родился в Минске в 1977 году, окончил Политехническую академию (сейчас — БНТУ), затем Академию управления при Президенте Беларуси.

С 2000-го был главным специалистом отдела содержания дорожной сети Комитета по автодорогам при Минтрансе, после — главным специалистом аналогичного управления в департаменте «Белавтодор» министерства.

С 2006-го по 2013-й занимал пост главного специалиста, замначальника и начальника Управления транспорта, связи и информатизации аппарата Совета министров. В 2013-м был назначен замглавы Минтранса, а через три года — первым замминистра.

Еще через три года Авраменко возглавил Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси.