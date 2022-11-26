Скоропостижно скончался глава МИД Беларуси Владимир Макей

В возрасте 64 лет умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря белорусского дипведомства Анатолия Глаза. Отмечается, что он скончался скоропостижно, причины смерти не уточняются.

На понедельник были запланированы переговоры Макея с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

«Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея.

В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», – написала в своем телеграм-канале официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Владимир Макей родился в 1958 году, окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков. В 1993—2000 годах был на дипломатической службе, в 2000—2008 работал помощником Президента Республики Беларусь. Министром иностранных дел Беларуси Макей был с 2012 года.