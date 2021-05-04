Скончался челнинский судья Иван Захаров

Сегодня на 53-м году жизни скоропостижно скончался судья Иван Захаров, сообщили в городском суде.

Иван Захаров был назначен на должность судьи Указом Президента РФ 25 июля 2013 года. До назначения работал в прокуратуре Новошешминского, Лаишевского, Елабужского районов, последняя должность в надзорной структуре — заместитель прокурора Советского района Казани.

В челнинском суде ему часто доверяли дела, связанные с нанесением увечий детям. Так, Иван Георгиевич рассматривал уголовные дела о наезде трамвая на десятилетнюю девочку и нанесении травмы ребенку, который ветками поцарапал окно на первом этаже.

«Коллектив выражает свои соболезнования родным и близким Ивана Георгиевича в связи с невосполнимой утратой», — отметили в городском суде.