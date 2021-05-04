news_header_top_970_100
Казань станет пилотным городом по внедрению «умных» систем в метро
Казань станет пилотным городом по внедрению «умных» систем в метро
Минкульт РТ планирует в этом году провести более 300 мероприятий, посвященных Дню Победы
Минкульт РТ планирует в этом году провести более 300 мероприятий, посвященных Дню Победы
К середине недели в Татарстане похолодает до нуля градусов
К середине недели в Татарстане похолодает до нуля градусов
Ру Тат
news_header_bot_970_100
4 мая 2021  15:02
Эльвира Мухаметдинова

Скончался челнинский судья Иван Захаров

news_top_970_100

Сегодня на 53-м году жизни скоропостижно скончался судья Иван Захаров, сообщили в городском суде.

Иван Захаров был назначен на должность судьи Указом Президента РФ 25 июля 2013 года. До назначения работал в прокуратуре Новошешминского, Лаишевского, Елабужского районов, последняя должность в надзорной структуре — заместитель прокурора Советского района Казани. 

В челнинском суде ему часто доверяли дела, связанные с нанесением увечий детям. Так, Иван Георгиевич рассматривал уголовные дела о наезде трамвая на десятилетнюю девочку и нанесении травмы ребенку, который ветками поцарапал окно на первом этаже.

«Коллектив выражает свои соболезнования родным и близким Ивана Георгиевича в связи с невосполнимой утратой», — отметили в  городском суде.

 

 

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное