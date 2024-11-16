«Скоро земля будет свободна от нечисти»: бойцы «Тимера» об освобождении территорий в ДНР

Для транспортировки личного состава и различных грузов бойцы батальона в основном используют мотоциклы

Фото: © Равиль Мукменов

Вместо цветущих аллей – пустая земля и военная техника

После командировки в зону СВО военный корреспондент Равиль Мукменов снял документальный фильм, посвященный жизни, обучению и боевым будням именного батальона «Тимер». Основываясь на его фильме, «Татар-информ» рассказывает о повседневной жизни наших земляков на фронте.

Когда-то на месте съемок располагались аллеи и улицы, утопающие в зелени кустарников и деревьев, где бурлила жизнь. Однако после артобстрелов ВСУ все кардинально поменялось. Теперь вместо цветущих аллей – пустые воронки, где видна лишь подбитая военная техника и сожженные автомобили. Убегая, противник пытается не оставлять шанса российским военным и выжигает все лесополосы, чтобы им негде было укрыться.

«Но это противнику не особо помогает», – признаются военные.

До линии соприкосновения, где идут бои, буквально два километра. В день съемок фильма ветер создавал благоприятные условия и значительно снижал вероятность проникновения вражеских дронов.

«На технике противника камуфляжная расцветка ВСУ, кресты их любимые еще остались» Фото: © Равиль Мукменов

Отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа» о том, каким они видят свое будущее и что ожидают впереди, абсолютно все бойцы заявили: «Естественно, победа будет за нами, и никак иначе».

«Будет мирная жизнь наравне с другими регионами нашей страны, по-другому быть не может», – подчеркнул боец с позывным Енисей.

«Если бы в 2015 году заехали, то закончили бы намного раньше»

Для транспортировки личного состава и различных грузов бойцы батальона в основном используют мотоциклы, так как крупную технику противник быстро обнаруживает и регулярно сжигает. «На мотоцикле безопаснее и быстрее», – признаются бойцы.

«Это продиктовано условиями боевых действий. Большие расстояния и открытые местности необходимо преодолевать очень быстро и на скорости, чтобы был какой-то эффект внезапности. Штурмовые группы просто молниеносно заскакивают на лесополосу, оставляют мотоцикл, начинают чистить, а противник сперва, конечно, в шоке. За несколько минут две штурмовые группы занимают позиции, и начинается уже стрелковый бой», – рассказал замполит батальона Уокер.

Каждый такой мотоцикл оснащен портативной системой РЭБ [радиоэлектронной борьбы], которая предотвращает действие вражеских дронов. Система РЭБ спасла уже несколько жизней и сохранила технику.

Боец группы эвакуации штурмовой роты батальона «Тимер» с позывным Кошмар – один из первых, кто приехал в именной батальон. Он рассказал нашему корреспонденту, что прибыл в зону СВО в июле 2022 года в составе группы из 44 человек.

Боец группы эвакуации штурмовой роты батальона «Тимер» с позывным Кошмар – один из первых, кто приехал в именной батальон Фото: © Равиль Мукменов

«Когда еще в 2022 году мы заезжали колонной – около 30 БМП, к нам выбегали дети, махали руками. Мы останавливались и дарили кому-то шлемофоны, кому-то еще что-то. Все нас приветствовали и были рады, что мы приехали. Я бы, наверное, даже ответил, что надо было еще раньше начать. Если бы в 2015 году заехали, то закончили бы намного раньше», – поделился он.

«Если сравнивать с тем Запорожским направлением, где мы ранее работали, то они нас не знали, не видели и вели себя по большей части настороженно и присматривались. Здесь же, на Донецком направлении, война идет с 2014 года и людям понятно, что мы пришли в первую очередь, чтобы помочь и поддержать их. Здесь нам готовы оказать любую поддержку, всегда от них слышим только слова поддержки», – рассказал Уокер.

«Здесь остались только закаленные воины»

Замполит «Тимера» откровенно рассказал, насколько сложно передать словами все, что пришлось пережить военным за последние почти три года. Он подчеркнул, что в мирной жизни трудно даже представить себе те испытания и трудности, с которыми ежедневно сталкиваются бойцы на фронте. Но, несмотря на тяжелые испытания, недостатка людей на фронте нет, признается военный.

«Поток добровольцев не иссякает. Нас постоянно пополняют, и поэтому нам удается продвигаться вперед и занимать населенные пункты. Могу точно сказать, что из старого состава батальона “Тимера” здесь остались закаленные воины, которые быстро прививают свою неуступчивость и железную волю вновь прибывшим. Обучают их, стараются подсказать. Батальон “Тимер” – это уже образ жизни», – рассказал он.

Уокер: «Поток добровольцев не иссякает. Нас постоянно пополняют, и поэтому нам удается продвигаться вперед и занимать населенные пункты» Фото: © Равиль Мукменов

Бывают случаи, когда новобранец понимает, что фронт не его место. С такими людьми приходится работать, придумывать им какое-то другое применение, отмечают инструкторы.

«Не можешь идти в контакт с противником, тогда будешь заниматься эвакуацией раненых. Случайных людей здесь нет. Все идут осознанно», – отметил военнослужащий.

На территории, где совсем недавно проходили боевые действия, все еще остаются участки, где можно встретить вражескую «птичку». Бойцы признаются, что стараются преодолевать большие расстояния именно во время так называемых окон, когда у вэсэушников нет наблюдения.

В ясную погоду четко можно заметить FPV-дрон противника. Причем увидеть можно заранее, поскольку боеприпас, навешенный на дрон, частенько глянцевый и дает отблески. Во время съемок фильма инженер-сапер батальона Енисей периодически напоминал нашему корреспонденту не забывать посматривать в небо.

Эффективным средством борьбы с вражескими дронами является карабин «Вепрь» 12-миллиметрового калибра. Бойцы называют устройство «дронобойкой».

Фото: © Равиль Мукменов

«Это лучшее средство РЭБ. Выдан он со склада ракетно-артиллерийского вооружения полка, то есть стоит на вооружении Армии России. Его ствол слегка модернизирован, удлинен для большей дальности поражения. Применяется для ведения огня по вражеским БПЛА – камикадзе, “сбросники”. То есть наиболее эффективное средство борьбы с ними», – рассказал Уокер.

Он признается, что если бы в каждой штурмовой группе была бы подобная «дронобойка», то выполнять боевые задачи было бы намного проще. По его словам, сбить дрон можно и с АК-12 или АК-74. Однако шансы на успех много больше при использовании «Вепря».

«Ничем сверхъестественным противник не воюет»

«Ничем сверхъестественным противник у нас тут не воюет – обычная колючая проволока. Того, чем хвастается противник, мы тут почему-то не видим. Периодически бывают «игрушки» вооруженных сил стран НАТО. Такие находки приходится периодически уничтожать», – рассказал инструктор Енисей.

Енисей: «Когда мы сюда заходили, то половина населенного пункта еще была под контролем ВСУ, но это оказалось ненадолго» Фото: © Равиль Мукменов

Обнаруженные боеприпасы взрывоопасны, но опасности как таковой не представляют, если их не трогать.

«Конечно, все понимают, что трогать не надо, но бывают случаи разные. Поэтому приходится их убирать. На технике противника камуфляжная расцветка ВСУ, кресты их любимые еще остались. Скоро опять их не будет. Надеюсь, уже больше вообще их не будет», – с надеждой отметил боец.

«Скоро земля будет свободна от этой нечисти»

«Когда мы сюда заходили, то половина населенного пункта еще была под контролем ВСУ, но это оказалось ненадолго. Позже уже противник пытался нас выбить из населенного пункта. Разрушения стали еще больше», – рассказал Енисей.

«С одной стороны, радостно, а с другой – грустно. Если посмотреть вокруг, сколько всего разрушено, это же каждый дом, как минимум одна семья осталась без крова. Сколько впереди еще работ по восстановлению. Ну и радостно то, что, конечно, неуклонно все равно враг откатывается на Запад, как это было в Великую Отечественную войну. Все равно будет наша земля свободна от этой нечисти», – подытожил Уокер и призвал бойцов верить в Победу.