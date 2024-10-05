«Скоро вернемся»: из Казани на СВО отправились добровольцы с гуманитарным конвоем

Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Из Казани на СВО убывает колонна из семи машин и одиннадцати контрактников. По этому случаю сегодня прошли торжественные проводы.

«В первый раз туда еду, волнуюсь. Есть уверенность, что скоро вернемся. Везем с собой гуманитарку и машины. УАЗ сами обшивали, делали противодронную сетку и нам подарили бронированную газель», – рассказал боец с позывным «Полевой».

Проводить ребят пригласили представителей духовенства.

«Там неверующих нет. Все кто был там, побывал на грани смерти, отмечают важность веры», – рассказал протоиерей Владимир Пономарев.

Имам Рустам Хазрат и протоиерей Владимир Пономарев единогласно отмечают важность духовной поддержки наших бойцов.

«Так как мы живем в многонациональной стране, республике, поэтому мы совместно поддерживаем наших бойцов. Наша поддержка – молитвенная. Мы молимся и будем молится за наших бойцов», – рассказал имам Рустам Хазрат.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Очень трогательно бойцы расставались сегодня со своими семьями. Жены, дети, родители – огромная толпа провожала наших бойцов.

«Большое спасибо волонтерами, помогшим нам собрать этот гуманитарный груз, здесь две газели забитые битком. Это значит вся Казань и республика встает с нами», – выступил один из бойцов.

Поддержать наших бойцов пришел депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев.

«Пришел поддержать наших ребят и своего товарища Альфреда Валиева, плечом к плечу с ним работами на Бахмутском направлении. Конечно, нашу родину защищают в равной степени и контрактники и мобилизованный и добровольцы. Но именно добровольцы обладают своей атмосферой и сильным духом», – рассказал Эдуард Шарафиев.