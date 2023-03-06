«Скоро увидимся, сестренка»: в Казани провели телемост для родственников мобилизованных

Перед тем как перейти к общению тет-а-тет, к родным мобилизованных вышел начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата РТ Сергей Котин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Возвращайтесь с победой!»

Перед тем как перейти к общению тет-а-тет, к родным мобилизованных вышел начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата РТ Сергей Котин. В актовом зале он рассказал, как будет проходить телемост, и попросил всех подняться вместе с ним на общую встречу с мобилизованными.

В общем зале связь уже работала, военнослужащие начали передавать приветы близким, которые только рассаживались по местам. Через несколько минут пришел Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин.

Сергей Погодин: «В Военный комиссариат РТ прибыли ваши родные и близкие, чтобы поддержать вас. Все мы знаем, поддержка – это мощное оружие в руках защитника» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Как слышите меня? Все хорошо? Уважаемые земляки и дорогие товарищи, сегодня благодаря Министерству обороны РФ у нас есть возможность провести телемост для родных и близких мобилизованных граждан. Сегодня вы с честью выполняете свой воинский долг. В Военный комиссариат РТ прибыли ваши родные и близкие, чтобы поддержать вас. Все мы знаем, поддержка – это мощное оружие в руках защитника. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех в преддверии 23 февраля с Днем защитника Отечества! Возвращайтесь с победой, победа будет за нами!» – сказал он.

После него выступила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева. Она заверила, что семьи мобилизованных не брошены на произвол судьбы, о них постоянно заботятся и помогают.

«Присоединяюсь к поздравлениям и от лица руководства РТ, и от себя лично еще раз поздравляю вас. Хочу, чтобы вы не беспокоились за свои семьи. Мы делаем все для того, чтобы окружить их заботой, решить бытовые проблемы и обеспечить необходимый уровень жизни. Возвращайтесь к нам живые, здоровые и с победой! Мы ждем вас!» – отметила она.

Наталья Бутаева заверила, что семьи мобилизованных не брошены на произвол судьбы, о них постоянно заботятся и помогают Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Командир мобилизованных поблагодарил Министерство обороны РФ от имени всех военнослужащих за такую возможность – увидеться со своими родными.

«Рады приветствовать вас, спасибо за содействие. Хочу напомнить, что наши с вами матери, отцы и вторые половинки также нуждаются в поддержке. Победа будет за нами! Предлагаю начать телемост», – подытожил командир.

«Скоро увидимся, сестренка!»

Поговорить с одним из военнослужащих сегодня приехала его сестра.

«О телемосте нас предупредили где-то за день, позвонил подполковник и рассказал, что будет прямая трансляция и есть возможность увидеться и поговорить. Нас в семье три сестры, и он – единственный брат. Я по старшинству третья, а мой брат второй. Нас четверых воспитывала бабушка. Родителей у нас нет, папа погиб, маму лишили родительских прав, мы очень редко с ней видимся. Она хотела приехать сегодня, но не смогла из-за работы», – поделилась девушка.

Во время трансляции сестра мобилизованного не смогла сдержать слез, очень рада была встрече. На прощание он сообщил ей радостную весть.

«Скоро будет отпуск, пока выставляют графики. Всем привет передавай, скоро увидимся, сестренка!» – сказал военный.

Во время трансляции мобилизованный сообщил сестренке радостную весть. «Скоро будет отпуск, пока выставляют графики. Всем привет передавай, скоро увидимся, сестренка!» – сказал военный Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После разговора девушка поделилась с корреспондентом «Татар-информа» воспоминаниями о мужественном решении своего брата.

«Он не колебался, помню, когда принесли повестку, он сказал: «Я пойду, я должен как мужчина». Я не виделась с ним с конца октября. Связываться с ним напрямую нельзя, можно подвергнуть опасности, телефоны ведь отслеживают. На самом деле, я сейчас очень рада, рада, что вообще смогла с ним поговорить. Убедилась, что с ним все хорошо, а это главное», – подытожила девушка.

«У меня сегодня юбилей, эта встреча – прекрасный подарок»

Из Абхазии на телемост прилетела двоюродная сестра одного из мобилизованных. Она сказала, что как только узнала о подготовке телемоста, не раздумывая, отправилась в Казань.

«Прилетела я вчера. Очень рада, что получила такой подарок в свой день рождения. Я увидела своего брата живым и здоровым. Все хорошо, надеюсь, что он скоро вернется. Победа будет за нами. Я в этом уверена», – рассказала она.

Женщина рассказала, что брат поздравил ее с днем рождения, а потом они смогли обсудить и бытовые темы, и просто посмотреть друг на друга.

Подобный телемост с мобилизованными в Военном комиссариате Татарстана проводят уже в третий раз. В военкомате отметили, что организация трансляции стала работой привычной и слаженной Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Со мной сегодня пришли мой папа – дядя мобилизованного – и его родной брат. Очень хорошая была организация, связь не подвела. Конечно же, мы очень скучаем по нему», – отметили родственники военнослужащего.

Подобный телемост с мобилизованными в Военном комиссариате Татарстана проводят уже в третий раз. В военкомате отметили, что организация трансляции стала работой привычной и слаженной.

«Ну что, дорогие мои, встреча прошла хорошо. Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы делаете, и помните, что мы – вместе с вами. Будем встречаться в дальнейшем и ждем вас с победой! Всего доброго», – сказал на прощание Сергей Погодин.

В конце встречи семьям мобилизованных вручили сладкие подарки в преддверии Дня защитника Отечества. И бойцы, и семьи были очень рады пообщаться. Кто-то успевал за три отведенные минуты рассказать обо всех событиях, случившихся в жизни за полгода, а кому-то было достаточно и пары фраз, а потом они молча смотрели друг на друга.