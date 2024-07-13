«Скоро у противника будет очень печальный опыт»: о жизни операторов дронов в зоне СВО

«Мой отец военный, я не мог не пойти. Это мой долг»

Военнослужащий с позывным Падре – инструктор по подготовке операторов БПЛА в зоне спецоперации. Оставив в мирной жизни руководящую должность на колбасном заводе, в октябре 2022 года он отправился на передовую.

«Ни на секунду не задумывался о том, что не пойду, что буду как-то отмазываться. Я в ту же секунду понял, что буду этим заниматься, – рассказывает военный. – Это также безопасность моей семьи и детей. Мой отец военный, поэтому я посчитал, что это мой долг, хотел стать самым лучшим. Сначала я не понимал, какая у меня будет профессия, но дальше уже открыл для себя возможности».

После распределительного пункта большинство будущих бойцов не знают своего места на передовой: ни профессии, ни воинской части. И это нужно принять, полное понимание приходит со временем, отмечает Падре.

«Здесь мы избавляем от нацизма, от фашистов и помогаем простым гражданским. Мы знаем правду изнутри, и я прекрасно понимаю, что мы делаем. Это как миссия спасения, наверное. Спасаем людей», – добавил военнослужащий.

«Противник уже знает об этих «птицах». Для него это очень печальный опыт»

Интерес к современным технологиям и осознание «современного характера войны» побудили Падре плотно заняться изучением беспилотников.

«Наверное, уже на третий день я подошел к командиру и сказал: “Ребята, дайте мне возможность, я хочу посмотреть и испытать себя”. И потом я для себя понял, что хочу стать в этом лучшим, хочу стать инструктором», – вспоминает он. После обучения Падре, как и других операторов БПЛА, отправили на бой с противником.

«Поначалу ты волнуешься, руки трясутся, а потом это воспринимается как видеоигра. В первый же день были прилеты, а мы, понятное дело, ни разу не пристрелянные. После этого ты сразу начинаешь чувствовать себя единым организмом, и интуиция у тебя включается сразу же. Страшно было безумно, до сих пор страшно. Но страх помогает выжить, ты начинаешь лучше себя слушать и чувствовать, потому что интуиция в тебе открывается на уровне супермена. Наверное, интуиция мне помогала выжить. Пожалуй, сейчас у меня порядка 4-5 дней рождения», – делится военный.

В беседе с корреспондентом агентства Падре также вспомнил своих наставников – Малого и Витола. Именно они научили его работе воздушной разведки, ударных взводов БПЛА, картографии. К сожалению, обоих военнослужащих уже нет в живых.

Продолжатель их дела показал нам класс по обучению и подготовке пилотов и операторов БПЛА как коптерного типа, так и FPV-дронов-камикадзе. В своей работе военные пользуются только самыми современными моделями, характеристики которых Падре раскрывать не стал. Однако более подробно рассказал о наиболее известных моделях коптеров.

Например, Matrice 300 имеет тепловизионную камеру и 200-кратный зум. Зачастую он используется военными для корректировки или воздушной разведки.

Следующая динамичная «птица» имеет чуть меньший размер и ориентирована, прежде всего, на ближнюю разведку. Коптер, в сравнении с предыдущей моделью, оснащен камерой чуть попроще, однако это не умаляет его возможностей.

Также инструктор показал собранный заряд, который готовят «в подарок» противнику. В случае падения БПЛА будут подбиты сразу 200 человек, рассказывает военный.

«Задача ударного взвода БПЛА не столько подавить, сколько уничтожить противника с помощью вот таких вот средств. Если он падает куда-то в ноги либо на голову, соответственно человек 200 сразу [будут поражены]. Задача выполнена, – рассказывает инструктор. – Есть такие прототипы моделей, которые мы не будем показывать. Пока не можем даже говорить о них. Но в скором времени противник обязательно о них узнает. В принципе, он уже знает об этих “птицах”. И это очень печальный для него опыт».

«Без помощи «глаз в небе» в зоне СВО очень сложно»

Прошивкой и ремонтом БПЛА занимаются прямо на передовой – для этого создан специальный центр. Специалисты также ремонтируют вражеские коптеры, которые удалось сбить. Если аппарат в рабочем состоянии, его отправляют обратно в сторону противника.

Для того чтобы стать оператором дронов и попасть в школу на обучение, бойцы проходят тестирование. Кроме того, учитывается возраст кандидата и имеющиеся у него навыки.

«Если человеку больше пятидесяти, мы не сможем его взять. В таком возрасте уже тяжело дается само понимание техники. Больше склоняемся в сторону молодых ребят, у них нередко уже разработанная мелкая моторика рук благодаря, например, тем же игровым приставкам, – делится инструктор. – Хотя ребята, на самом деле, разные. Бывают и “деревянные”, с которыми очень сложно работать. Стараемся переобучать, но бывает и такое, что человек после трехдневной стажировки понимает, что ему тяжело. Никто здесь никого не заставляет. В первую очередь должно быть огромное желание, чтобы продолжить учиться».

По словам инструктора, оператор дронов – это одновременно и воздушная разведка, и корректировка огня артиллерии, и ведение штурмовых групп и колонн техники. Кроме того, БПЛА позволяет находить раненых и подвозить воду в труднодоступные места.

«По сути, любое движение подразделения без помощи БПЛА, без помощи “глаз в небе” – очень сложная задача сегодня. Не невозможная, но очень сложная. Задействуя беспилотники, мы облегчаем некоторые моменты, помогаем выиграть бой. Там, где БПЛА, там только смерть, а сама смерть – это и есть БПЛА», – подытожил инструктор.