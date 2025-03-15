«Скорее бы умерла и не мучилась»: бойцы РФ нашли дневник жительницы оккупированного села

Местная жительница освобожденного в марте села Мартыновка Курской области вела дневник о жизни в оккупации, чтобы ее близкие смогли узнать о ее последних днях.

Как сообщает ТАСС, дневник передали бойцы отряда Питерского спецназа «Ахмат», которые эвакуировали тело погибшей.

«В хате три градуса тепла, скоро конец. Вам желаю, чтобы были живы и здоровы. Я прожила много лет, хоть не хорошо. Окна все выбиты, шифер с сарая падает, и с хаты течь будет. Простите меня, а я всех прощаю, очень жалко всех. Думаю все про вас, чтобы были живы и здоровы, а я прожила до 77,3 лет», – пишет женщина.

В дневнике женщина часто обращается к своей внучке Елене.

«Лена! Сегодня 13 ноября, я еще жива, холодно, но дождя нет, 4 градуса в хате. Завтра 13-е число - твой день рождения. Поздравляю, желаю здоровья, счастья и всего наилучшего. Лена, президент Трамп сказал: «Я эту войну прекращу за 24 дня», – писала жительница Мартыновки.

В дневнике женщина пишет, что мечтает о скорой смерти.

«Я думаю: хотя бы я скорей умерла да не мучилась. Умерла, раз я прожила не очень хорошо, но 77 лет. Лена, после войны приедете, найдете хоть косточку – похороните возле Светы. Поставьте крест и фотографию», – писала она.

Ранее сообщалось, что бойцы отряда Питерского спецназа «Ахмат» Минобороны РФ приступили к эвакуации тел погибших мирных жителей в Мартыновке. Пока найдены две умершие пожилые женщины.