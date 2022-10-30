«Скорбная дата»: обращение Фазлеевой по случаю Дня памяти жертв политических репрессий

День памяти жертв политических репрессий – это скорбная дата, напоминающая о страшных событиях в истории страны, о тяжелых испытаниях, которые затронули миллионы семей, трагически и навсегда изменили судьбы целого поколения. Такие слова привела заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева в обращении к жителям республики.

«Имена более пятидесяти тысяч политических репрессированных Татарстана и их семей увековечены в двадцати восьми томах Книги Памяти Республики Татарстан.

Проходят годы, сменяются поколения. Наша задача – донести правду о событиях прошлых лет до молодого поколения, воспитать их патриотами, верными своему Отечеству. Без прошлого нет будущего!

Во всех районах Республики Татарстан пройдут памятные мероприятия и акции, посвященные нашим соотечественникам, погибшим и пострадавшим в ходе политических репрессий.

Долгих лет жизни и доброго здоровья всем, кто пережил трудности несправедливых обвинений, сохранив честь, достоинство и любовь к жизни», – отметила Фазлеева.