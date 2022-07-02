news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
2 июля 2022  11:21
Артур Халилуллов

Скорая помощь увезла хоккеиста сборной России из военкомата, Федотову стало плохо

news_top_970_100

Голкиперу сборной России и команды НХЛ «Филадельфия Флайерз» Ивану Федотову стало плохо в военкомате и его увезла скорая помощь для экстренной госпитализации.

Накануне он был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата за уклонение от воинской службы.

Напомним, в минувшем сезоне Федотов в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, после чего подписал контракт с клубом НХЛ. Кроме того, он был основным голкипером сборной России на Олимпийских играх в Пекине.

#хк цска #хоккей #военкомат
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100