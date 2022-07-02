Скорая помощь увезла хоккеиста сборной России из военкомата, Федотову стало плохо
Голкиперу сборной России и команды НХЛ «Филадельфия Флайерз» Ивану Федотову стало плохо в военкомате и его увезла скорая помощь для экстренной госпитализации.
Накануне он был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата за уклонение от воинской службы.
Напомним, в минувшем сезоне Федотов в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, после чего подписал контракт с клубом НХЛ. Кроме того, он был основным голкипером сборной России на Олимпийских играх в Пекине.